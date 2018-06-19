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Müezzin, tavuklarına saldıran köpeği öldürdüğü iddiasıyla gözaltında (2)

KORKTUMAK İÇİN ATEŞ AÇMIŞ Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tavuklarına saldırdığı için bir köpeği tüfekle ateş ederek öldüren F

19 Haziran 2018 19:19

KORKTUMAK İÇİN ATEŞ AÇMIŞ
Kocaeli\'nin Körfez ilçesinde tavuklarına saldırdığı için bir köpeği tüfekle ateş ederek öldüren F.D. emniyetteki sorgusu devam ediyor. Polis olay yerinde incelemelerde bulunarak, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Tütünçiftlik Sahil Mescidi\'nde gönüllü müezzinlik yaptığı ve aynı zamanda müteahhit olan F.D.\'nin ifadesinde, köpeğin tavuklarına saldırdığını, çocuklarını korkuttuğunu belirterek, korkutmak için ateş açtığını, yaralandığını görünce peşinden gitmek istediğini ancak yetişemediğini, pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

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