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Dünya
Deutsche Welle

Müezzin kilisede ezan okuyacak

Almanya’daki bir kilisede düzenlenecek ayinde ilk kez bir müezzin kilisede ezan okuyacak.

03 Kasım 2016 15:07

Bremen'de Protestanlara bağlı Barış Kilisesinde gerçekleştirilecek olan müzikal ayine bir müezzinin de katılacağı bildirildi. İngiliz müzisyen Karl Jenkins tarafından bestelenen ‘'The Armed Man'' isimli oratoryonun parçası olan ‘'Allah-ü Ekber'' (Allah En Büyüktür) dizeleri ayine katılacak olan müezzin tarafından seslendirilecek.

Söz konusu proje kapsamında, kilisede 40'tan fazla yorumcu ilahiler seslendirecek.

13 Kasım'da gerçekleştirilecek etkinliğin tartışmalara yol açmasına kilise müzisyeni Megumi Ishida-Hahn ise tepki gösterdi. Ishida-Hahn, projeye ilişkin olarak ‘'Biz yapmazsak nerede böyle bir etkinlik hayat bulabilir? Böyle bir etkinlik tam da burada gerçekleştirilmeli'' ifadelerini kullandı.

Kilisede ezan tartışmaları

Berlin Katedrali'nde 2007 yılında gerçekleştirilmesi planlanan etkinlik Berlin Katedrali Konseyi tarafından ‘'ezanın bir kilisede okunmasını kabul edilemez olduğu'' gerekçesiyle iptal edilmişti. Proje, Bremen yakınlarındaki Rotenburg Protestan Kilisesi'nde de yaklaşık on yıl önce benzeri bir tartışma başlatmış, bir müezzinin kilisede ezan okumaması gerektiği yönündeki eleştiriler sonucu etkinlik gerçekleştirilmemişti.

Etkinliğin gerçekleştirilmesinden yana olanlar ise söz konusu bestenin ''yabancı olana duyulan korkuyu aşmaya yönelik karşılıklı saygının somutlaştırılmış bir biçimi'' olduğunu savunuyordu.

© Deutsche Welle Türkçe

epd/SÖ/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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