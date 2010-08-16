Müeyyet Boratav toprağa verildi

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İleri Gençler Derneği kurucularından, Verem Savaş Derneği Zeytinburnu Dispanseri Eski Başhekimi ve 55 yıllık hastalarının “Doktor Amca”sı Müeyyet Boratav'ın cenaze töreninde başsağlığı dileklerini eşi Fatma Boratav ile oğulları Ferhat ve Ali Boratav kabul etti. Aile yakınları ile dostları, sevenleri cenaze törenine gelerek, Müeyyet Boratav'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadılar. Cenaze törenine ayrıca aralarında Kanal D Haber Grup Başkanı Mehmet Ali Birand'ın da bulunduğu medya dünyasından bazı dostları katıldı.