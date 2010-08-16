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Yaşam

Müeyyet Boratav toprağa verildi

CnnTürk Yayın Danışmanı Ferhat Boratav'ın babası Dr. A. Müeyyet Boratav, eski Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

16 Ağustos 2010 03:00

T24 - CnnTürk Yayın Danışmanı Ferhat Boratav'ın 88 yaşında ölen babası Dr. A. Müeyyet Boratav, Levent'teki Afet Yolal Camii'nde, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası, eski Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İleri Gençler Derneği kurucularından, Verem Savaş Derneği Zeytinburnu Dispanseri Eski Başhekimi ve 55 yıllık hastalarının “Doktor Amca”sı Müeyyet Boratav'ın cenaze töreninde başsağlığı dileklerini eşi Fatma Boratav ile oğulları Ferhat ve Ali Boratav kabul etti. Aile yakınları ile dostları, sevenleri cenaze törenine gelerek, Müeyyet Boratav'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadılar. Cenaze törenine ayrıca aralarında Kanal D Haber Grup Başkanı Mehmet Ali Birand'ın da bulunduğu medya dünyasından bazı dostları katıldı.

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