Müebbet hapsi istenen ünlü iş adamına tahliye

İstanbul Üsküdar'da, balıkçı barınağında birlikte içki içtiği nakliyeci arkadaşı Ersin Fatih Pekcan’ı (44) bıçaklayarak öldüren ve “kastı aşan yaralama” suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırılan Ravelli Gömlekleri’nin sahibi Ahmet Tayan’ın cinayetten cezalandırılmasını isteyen Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, kararı bozdu.

Hürriyet'ten Aziz Özen'in haberine göre; Anadolu 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2’nci kez yargılanan Ahmet Tayan, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Cezası tahrikten 16 yıla, iyi halden de 13 yıl 4 aya indi. Ahmet Tayan, temyiz aşamasının alacağı zamanın mağduriyete sebebiyet vermemesi gerekçesiyle de tahliye edildi.