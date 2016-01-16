T24 LogoT24 Logo
Gündem

Müebbet hapsi istenen ünlü iş adamına tahliye

Ravelli Gömlekleri’nin sahibi Ahmet Tayan, nakliyeci arkadaşını bıçaklayarak öldürmüştü

16 Ocak 2016 14:21

İstanbul Üsküdar'da, balıkçı barınağında birlikte içki içtiği nakliyeci arkadaşı Ersin Fatih Pekcan’ı (44) bıçaklayarak öldüren ve “kastı aşan yaralama” suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırılan Ravelli Gömlekleri’nin sahibi Ahmet Tayan’ın cinayetten cezalandırılmasını isteyen Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, kararı bozdu.

Hürriyet'ten Aziz Özen'in haberine göre; Anadolu 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2’nci kez yargılanan Ahmet Tayan, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Cezası tahrikten 16 yıla, iyi halden de 13 yıl 4 aya indi. Ahmet Tayan, temyiz aşamasının alacağı zamanın mağduriyete sebebiyet vermemesi gerekçesiyle de tahliye edildi.

ETİKETLER

ravelli gömlekbıçaklamaöldürmeyaralamahabergündem

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24