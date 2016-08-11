Müebbet hapsi istenen DİHA muhabiri Şermin Soydan'ın davası ertelendi

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesine yönelik operasyona ilişkin bilgileri, "İşte Gever'e 'gizli' operasyon belgesi" başlıklı haberi gerekçe gösterilerek tutuklanan Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Şermin Soydan'ın ilk duruşması, 10 Ağustos'ta Hakkâri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Soydan'a hakkında hazırlanan iddianame ile müebbet hapis cezası isteniyor. Soydan’ın tutukluluk halinin devamına karar verilen duruşmada dava 30 Eylül’e ertelendi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine yönelik yapılan operasyonu öncesinde “İşte Gever’e ‘gizli’ operasyon belgesi” başlıklı haberi ile kamuoyuna duyurduğu için 14 Mayıs’ta tutuklanan Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri Şermin Soydan, Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hakkında hazırlanan iddianame ile Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hâkim karşısına çıktı. Hakkari Kızılay Şube Başkanı Fadıl Alçiçek ile HDP İl Eş Başkanı Metin Besi ile birlikte yargılandıkları davada, Soydan için Türk Ceza Kanunu 327/1 ve 2. maddesi “Devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme” ve “Devletin savaş ve imkânlarının tehlikeye sokulması” iddiasıyla “müebbet hapis” cezası istenmesinin yanı sıra “Örgüte üye olmak” iddiasıyla 3 ila 8 yıl, “Örgüte yardım ve yataklık etmek” iddiasıyla ise 5 ila 10 yıl arasında hapis cezası isteniyor.

Görülen dava duruşmasında tutuklu yargılanan Fadıl Alçiçek ile tutuksuz yargılanan Metin Besi hazır bulunurken, Soydan ise “güvenlik” gerekçeyle duruşmaya getirilmedi. Soydan’ın, tutuklu bulunduğu Erzurum T Tipi Kapalı Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşma salonuna bağlanması sağlandı.

Kimlik tespiti yapılıp, iddianamenin okunmasının ardından savunmalara geçildi. Mahkeme heyeti ilk olarak Gazeteci Soydan’ın savunmasını almak istedi. Ancak SEGBİS sisteminin sağlıklı çalışmaması nedeniyle savunmasını bu şekilde yapmayacağını belirten Soydan, mahkemeye gelip salonda savunma yapmak istediğini söyledi.

Soydan’ın avukatı Cüneyt Caniş müvekkilinin mahkeme salonunda savunmasının alınması gerektiğini vurgulayarak, aksi takdirde adil bir yargılamanın yapılmayacağını belirtti ve Soydan’ın bir sonraki duruşmaya getirilmesini talep etti. Caniş, mahkeme heyetinden yanlış temeller üzerine kurulan dava dosyasının yeniden iddia makamına iade edilmesi talebinde de bulundu.

Avukatların taleplerinin alınmasının ardından duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti, sonrasında açıkladığı ara kararları ile Kızılay Şube Başkanı Fadıl Alçiçek’in “adli kontrol şartı” ile tahliyesine, tutukluluk halinin devamına karar verilen Soydan’ın bir sonraki duruşmada hazır bulundurulması yönünde karar vererek duruşmayı 30 Eylül 2016 tarihine erteledi.