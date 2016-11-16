Müebbet hapse çarptırılan genç, Netflix dizisi sayesinde serbest kalacak

Popüler çevrimiçi medya sağlama hizmeti Netflix'de yayınlanan bir kriminal araştırma dizisi, ABD'de 11 yıl önce amcasının işlediği bir cinayete yardım etmek suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Brendan Dassey hakkındaki kararın bozulmasına vesile oldu. Gencin yakın zamanda serbest kalması bekleniyor. Diziden etkilenen yüzbinlerce kişi imza kampanyası düzenleyerek ikilinin serbest kalmasını istemişti.

ABD'nin Wisconsin eyaletinde, yaklaşık 11 yıl önce, 16 yaşındayken amcasının işlediği cinayete yardımcı olmak suçuyla ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Brendan Dassey isimli gencin hakkında verilen karar, ağustos ayında davaya yeniden bakan bir hakim tarafından bozulmuştu.

Sputnik'te yer alan habere göre, davaya bakan yargıç William Duffin, dün de mahkumiyeti öncesi 'savunma hakkının ihlal edildiği' gerekçesiyle öğrenme özürlü gencin serbest bırakılmasını kararlaştırdı. Eyalet savcılığı ise kararı jet hızıyla temyiz etti ancak avukatları yine de 27 yaşındaki Dassey'in birkaç hafta içinde serbest kalacağını düşünüyor. Dassey ve amcası Steven Avery, bir kadın fotoğrafçıyı tecavüz etmek ve öldürmek suçundan ayrı ayrı yargılandıkları davanın 2007 yılındaki karar duruşmasında ömür boyu hapis cezasına çarptırılmışlardı.

Ancak bu kararın çıkmasında geçen yıl popüler çevrimiçi medya servisi Netfilx'de yayınlanan 10 bölümlük 'Making a Murderer (Katil Yaratmak)' isimli dizinin etkili olduğu sanılıyor.

Obama açıklama yapmıştı

Netflix'te, ABD kamuoyu tarafından yakından takip edilen oldukça medyatik cinayet davasıyla ilgili yayınlanan dizinin takipçisi yüzbinlerce kişi son bölümlere doğru Dassey ve amcası Steven Avery'nin suçsuz olduğuna ve polislerle savcılık tarafından kasıtlı olarak suçlu gösterildiğine kanaat getirdi. Geçtiğimiz aylarda Change.org ve Beyaz Saray'ın sitesinde açılan imza kampanyalarına yüzbinlerce kişi imza atmış ve ikilinin affedilmesini istemişti. Bunun üzerine Başkan Barack Obama'nın Beyaz Saray ekibi başkanın eyalet düzeyindeki davalarda affetme yetkisinin bulunmadığını açıklamış ve Beyaz Saray'ın Wisconsin eyaletindeki dava sonucuna müdahale etmesinin olanaksız olduğu belirtilmişti.

Öğrenme güçlüğü çeken gencin sorgusunda yaşadıkları anlatıldı

Dizide, öğrenme güçlüğü sendromuna sahip olan Brendan Dassey'in polisteki sorgu kayıtlarında ifadesinin zorla alındığı, söylemek istemediği şeylerin zorla söyletildiği gibi ayrıntılara da yer veriliyor. İmza sahiplerine göre, Avery ve Dassey'nin 2005 yılında 25 yaşındaki Teresa Halbach'ı öldürmekten hapse mahkum olması yargının yanlış bir kararı. 10 bölümlük seri, Avery ve Dassey'nin yargılama sürecini ele alıyordu. Davalar süresince ikisinin avukatları müvekkillerinin polisin yanlış davranışının kurbanı olduklarını ileri sürmüşlerdi.

EMMY Ödüllü dizinin ikinci sezonu geliyor

Öte yandan geçen yıl ve bu yılın başlarında yayınlanan kriminal dökümanter dizinin bir sezon daha devam etmesine karar verildi ve yeni bölümlerinin çekimine yakında başlanacağı belirtildi. İkinci sezonda ise Dassey ve Avery'nin yargılandığı davanın tüm boyutları yapılacak mahkeme çekimleri ile göz önüne serilecek. Dizi bu sene Emmy ödülü de almıştı.











