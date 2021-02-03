Müebbet hapis cezası alan eski polisin cezası 25 yıla indirildi, aile isyan etti: Kravat takıp iyi hal indirimi aldı!

Avusturya’da üniversite öğrencisi Ali Rıza Sağnak’ı bıçaklayıp öldürdükten sonra İzmir’de yakalanan eski polis Oktay Şener'e müebbet hapis cezası veren mahkeme "iyi hal" indirimi yapılarak cezayı 25 yıla indirdi. Ali Rıza’nın ablası Aysun Sağnak Başoğlu, "Mahkemeye 5 TL’lik bir kravat takıp gelerek iyi hal indirimi aldı" dedi.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre Oktay Şener, Sağnak’ın ABD’de yaşayan ablası Aysun Sağnak Başoğlu’na 21 Mayıs 2018’de Instagram üzerinden mesaj attı. Mesajda Şener, Sağnak ile birlikte Almanya’ya kursa gideceklerinden bahsetti. Başoğlu, ardından kardeşini aradı ama ulaşamadı. Cevap alamayınca aradığı Şener, Ali Rıza’nın iyi olduğunu, bir kadınla birlikte olduğunu, bir hafta sonra Almanya’ya geleceğini söyledi.



Abla Başoğlu’nun uyarısıyla çarşamba günü iki arkadaşı polise gidip kayıp başvurusu yaptı. Viyana polisi, aynı gün Sağnak’ın evine giderek kapıyı kırdı. Sağnak, bıçaklanarak öldürülmüştü. Boğazı kesilmişti, elleri ve kollarındaki bıçak yaraları saldırgana direndiğini gösteriyordu. Sağnak’ın 21 Mayıs’ta öldürüldüğü saptandı.

Bıçaktan Oktay Şener'in DNA'sı çıktı

Şener, ailesini olaydan bir hafta önce Türkiye’ye göndermişti. Şener de cesedin bulunmasından sonra Türkiye’ye döndü. Cesedin altındaki bir yara bandı ve olayda kullanılan kanlı bıçakta Şener’in DNA’sı bulundu. Ayrıca, Şener’in cep telefonundan 20 Mayıs saat 21.54’ten 21 Mayıs 03.05 arası olay bölgesinden sinyal alınmıştı.



Viyana polisinin başvurusu üzerine Interpol, Şener hakkında uluslararası arama kararı çıkardı. Şener, 5 Ekim 2018 günü İzmir’de gözaltına alındı. İlk başta adliyede serbest kalan Şener, savcılığın yaptığı itiraz üzerine 9 Ekim 2018’de İzmir’de tutuklandı.

"İyi hal" indirimi!

İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Şener, 21 Ocak 2021’de görülen 9. duruşmada, hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Mahkeme, Şener hakkında "kasten öldürme" suçundan ‘müebbet’ hapis cezası verdi. Mahkeme, kararında, "Sanığın duruşmalardaki ve geçmişteki iyi hali lehine takdiri hafifletici sebep kabul edilerek TCK’nın 62/1 maddesi gereğince takdiren 25 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına" diyerek iyi hal indirimi yaptı.

"5 liralık kravat takip iyi hal indirimi aldı"

Ali Rıza Sağnak’ın ablası Aysun Sağnak Başoğlu, "Biz kardeşimin boynuna sarılmaya bile kıyamazken canavar ruhlu bu katil tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Katile sayısız iyilik yapmaktan başka bir suçu olmayan kardeşim toprak oldu. Mahkemeye 5 TL’lik bir kravat takıp gelerek iyi hal indirimi aldı" diye konuştu.