Müdürün ilişki teklifini kabul etmediği için kovulduğunu iddia etti; mahkemeye başvurdu

Türkiye’nin önde gelen bankalarından birinin genel müdürlüğü taciz iddiasıyla sarsıldı. Satın alma müdürünün hostes kızları kendisiyle ilişkiye girmeleri için tehdit ve taciz ettiği iddiası mahkemeye taşındı.

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre, Türkiye'de faaliyet gösteren büyük bankalardan birinin Satın Alma Müdürü Dinar E. hakkındaki cinsel taciz iddiaları şok etkisi yarattı. Şirkette çalışan hostes, Dinar E.'nin ilişki teklifini reddettiği için işten kovulduğu gerekçesiyle şikâyetçi oldu. Şirkette çalışan 2 hostes daha Dinar E.'nin tacizine maruz kaldıklarını iddia etti.

"İlişki teklifini kabul eden birim şefi oldu" iddiası

İddianameye göre olay şöyle gelişti: Dinar E. (42) bankanın Satın Alma Müdürü olarak çalışıyordu ve çalıştığı birimde işe alma ve işten çıkarma yetkilisi bulunuyordu. Meryem A. (28), bankaya taşeron bir şirket üzerinden hosteslik için başvurdu ve Dinar E. tarafından işe alındı. İddiasına göre, Dinar E. bir süre sonra buluşma ve evine gelmesi teklifini kabul etmemesi durumunda işine son vermekle tehdit etti. Meryem A., yaşadıklarını işyerindeki arkadaşı Melis A.'ya anlattı. "Sana da mı yaptı?" şeklinde tepki veren Melis A. da Dinar E. tarafından cinsel içerikli tekliflere ve tehdide maruz kaldığını, kendisi gibi arkadaşı S.K.'nin de mağdur olduğunu belirtti. Tacizlerin sürmesi üzerine önce personeli olduğu şirkete sonra da söz konusu bankaya şikâyette bulunan genç kız, sonuç alamayınca savcılığa başvurdu. Soruşturmada, bankada çalışan K.A. ve M.T. isimli kişilerin de ifadesine başvuruldu. Tanıklar Meryem A.'nın iddialarını doğruladı. M.T., Dinar E. ile ilişkiye girmeyi kabul eden A.A. isimli arkadaşlarının birim şefi olarak görevlendirildiğini iddia etti.

“İftira” dedi

İfade veren Dinar E. işten çıkarıldığı için Meryem A.'nın kendisine iftira attığını savundu. Soruşturma sonunda Dinar E. hakkında "cinsel taciz" ve "tehdit" suçları kapsamında dava açıldı. Dinar E. önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkacak.