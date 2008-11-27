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Yaşam

Müdürü olan okula atama yapıldı

Osmaniye Düziçi Halk Eğitim Merkezi’nin kadrolu müdürü bulunurken, Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü emri ile Merkez’e bir de vekil müdür atandı.

27 Kasım 2008 02:00

Osmaniye Düziçi Halk Eğitim Merkezi’nin kadrolu müdürü bulunurken, Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü emri ile Merkez’e bir de vekil müdür atandı.

Yaptığı hatayı fark eden İl Milli Eğitim Müdürlüğü, atamayı sonradan geri çekti.

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bayram Kaymak, İl Milli Eğitim Müdür Vekili statüsü ile 8 Ekim 2008 tarihinde, Düziçi Halk Eğitim Merkezi'nde Kadrolu Müdür Cemil Ceyhan görev yaparken, aynı okulda görevli öğretmen Gülşen Günay'ın Müdür Vekili olarak Merkez'e atanmasını isteğini uygun görerek atamasını yapıyor. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kaymak, 8 Ekim tarihli görevlendirme yazısında Günay'ın 5 Eylül 2008 tarihinde kurumda vekil olarak atanmak istediğini ve bu isteğinin uygun görüldüğünü bildirerek, “Adı geçenin belirtilen kurumda Müdür Vekili olarak görevlendirilmesi Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir” dedi.

Atama geri çekildi

Söz konusu yazı Valiliğe gönderilirken, Osmaniye Vali Yardımcısı Hayretin Çiftçi ve Vali Zübeyir Kemelek, atamayı uygun bularak, söz konusu merkeze Gülen Günay'ın atanmasının yapılmasını istedi. Atamanın yapılmasının ardından gelen şikayet üzerine okulda kadrolu müdür olduğunu öğrenen İl Milli Eğitim Müdürlüğü, atamayı geri çekti.

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