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Mudurnu'da kaçak kazı operasyonu: 13 gözaltı

Murat KÜÇÜK/MUDURNU (Bolu), (DHA)- BOLU'nun Mudurnu ilçesinde jandarmanın yaptığı operasyonda, define bulma umuduyla kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 13 kişi gözaltına alındı

20 Mart 2018 16:22

Murat KÜÇÜK/MUDURNU (Bolu), (DHA)- BOLU\'nun Mudurnu ilçesinde jandarmanın yaptığı operasyonda, define bulma umuduyla kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 13 kişi gözaltına alındı.
Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dereçetinören köyü Taykadın mevkiinde İsmail ve Mehmet Yılmazdemir\'e ait tarlada kepçeyle kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı. İhbarla harekete geçen jandarma ekipleri baskın düzenledi. Tarlada, iş makinesiyle yaklaşık 15 metre derinlikte iki noktanın kazıldığı görüldü. Operasyonda kaçak kazı yaptığı iddia edilen 13 kişi gözaltına alındı. Jandarma, define arama işlerinde kullanılan araç gereçlere koyarken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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