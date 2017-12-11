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Mudurnu'da ahşap ev yandı

MUDURNU(Bolu), (DHA) - BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, 2 katlı ahşap ev, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

11 Aralık 2017 13:44

MUDURNU(Bolu), (DHA) - BOLU\'nun Mudurnu ilçesinde, 2 katlı ahşap ev, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Mudurnu\'ya bağlı Karşıköy\'de, gece saatlerinde, Ramiz Yerlikaya\'ya ait 2 katlı ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören köylüler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Mudurnu Belediyesi ve Taşkesti Beldesi İtfaiyesi\'ne bağlı ekipler, yangına müdahale etti. Yangın, köylülerin de yardımıyla yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında 2 katlı ahşap ev, kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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