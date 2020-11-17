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Mudurnu'daki tartışmalı şato villaları yapan şirkete 1 yıl mühlet kararı

'Burj Al Babas' projesinin sahibi olan şirketin yaptığı konkordato başvurusu sonucu görülen davada, şirket lehine karar çıktı

17 Kasım 2020 16:36

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, yalnızca Arap müşterilere satışı yapılan ve şatoları andıran mimari yapısıyla gündeme gelen 'Burj Al Babas' projesinin sahibi olan şirketin yaptığı konkordato başvurusu sonucu görülen davada, şirket lehine karar çıktı. Projeyi yapan Sarot Grup'a haciz işlemi gerçekleştirilmemesi ve borçların ödenmesi için 1 yıllık mühlet kararı verildi.

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