Okul müdürlerinin profili tez konusu oldu. Marmara Eğitim Kurumları Müdür Başyardımcısı Tuncay Şamdan, İstanbul’un 32 ilçesinde 518 okul müdürü ile görüşerek profillerini çıkardı.



Şamdan’ın hazırladığı teze göre müdürlük koltuğu erkek egemenliğinde. Müdürlerin azımsanmayacak bir bölümü AB’ye girmeye karşı ve yüzde 7,5’i Arapça biliyor.



Araştırmayı yapan Tuncay Şamdan, tez sonucunda eğitim kurumlarına yönetici atamalarının partiler üstü gerçek bir milli politika oluşturulması gerektiğini çıkardı.



İşte Hürriyet’in haberine göre Avrupa Birliği giriş sürecinde Türkiye’nin en gelişmiş kenti İstanbul’da ilk, ortaöğretim ve meslek lisesi okul müdürlerinin profili şöyle:



Erkek egemenliğinde



Yüzde 18’i kadın, yüzde 82’si erkek



Yüzde 83.9’u devlet okulunda çalışıyor



Yüzde 39.8’i 49 yaş üstü, yüzde 7.7’si 30-34 yaş arasında



Yüzde 54.9’unun eşi çalışmıyor



Yüzde 37.2’si 1.250-2.000 TL civarında gelire sahip. Yüzde 6.4’ü 3.650-4.400 TL, yüzde 11.4’ü 4.450 TL üstü gelire sahip



Yüzde 27.4’ü sigara içiyor



Yüzde 41.2’si 1-5 yıl, yüzde 18.1’i 11-15 yıl, yüzde 6.4’ü 21-25 yıl arası müdürlük tecrübesi var



Yüzde 10.3’ü yüksek lisans, yüzde 4.5’i doktora yapıyor



Yüzde 7,5’i Arapça biliyor



Yüzde 61.7’si İngilizce, yüzde 13.1’i Almanca, yüzde 13.1’i Fransızca, yüzde 7.5’i Arapça biliyor



Yüzde 26.5’i evine düzenli olarak gazete almıyor



Yüzde 9.6’sı yılda 1-2 tane, yüzde 58.4’ü yılda 4’ten fazla kitap okuyor



Yüzde 50.4’ü yılda 1-2 kez tiyatroya gidiyor



Yüzde 67.8’i yurt dışına hiç çıkmamış



Yüzde 21.1’i bir müzik aleti çalıyor



Yüzde 46.1’i hiç spor yapmıyor



Yüzde 9’u hiç tatile gitmiyor



Yüzde 17’si AB’ye karşı



Yüzde 73.8’i Türkiye’nin AB üyeliğine evet, yüzde 17’si hayır diyor



AB’ye hayır diyenlerin yüzde 62.6’sının AB’nin ulusal değerlere zarar vereceğini düşündüğü için AB’ye karşı olduğunu belirtiyor.



Müdürlük için öneriler



Tezi hazırlayan müdür başyardımcısı Tuncay Şamdan’ın müdürlük için önerileri:



Okul müdürlüklerine atamalarda yüksek lisans ve doktora ile yabancı dil bilmek kademeli olarak zorunlu hale getirilmeli



Eğitim kurumlarına yönetici atamaları valilik, il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü, üniversite, yerel yönetim ve ilgili okul temsilcilerinin de bulunduğu bir komisyon tarafından yapılmalı



Üniversitelerle işbirliği yapılarak müdürlere en az bir ay süreli yöneticilik kursları düzenlenmeli, bu kurslar müdürler için her 5 yılda bir yenilenmeli



Okulların katılımcı bir yönetim yapısına kavuşturulması ve kısmen de olsa yerel yönetimlerin okullara katkısı sağlanmalı



Okul yöneticilerinin yenilikleri takip edebilmeleri ve AB ülkelerindeki okullara eğitim amaçlı geziler yapabilmeleri için ödenek ayrılmalı



Okul yöneticileri sosyal statülerine uygun, ekonomik kaygılarını en aza indirecek bir gelir düzeyine kavuşturulmalı



YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile eğitim fakülteleri yeniden yapılandırılarak okul yöneticiliği bölümleri açılmalı veya okul yöneticiliği dersleri zorunlu dersler kapsamına alınmalı.

