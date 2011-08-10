Müdüre 5 yılda bir rotasyon



T24 - MEB, pek çok kez yargıya taşınan “okul müdürlerine rotasyon” kararının kapsamını genişletti. Müdür ve yardımcılıklarına ilk defa atanacaklar seçme sınavına girecek.







Milliyet'in haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), pek çok kez yargıya taşınan “okul müdürlerine rotasyon” kararının kapsamını genişletti. Yeni düzenlemeye göre; okul müdürleri 5 yılda bir, eğitim kurumlarında asaleten aralıksız 8 yıl görev yapan müdür yardımcıları ve müdür başyardımcıları 8 yılda bir zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulacak. Müdürlük, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına ilk defa atanacaklar seçme sınavına katılacak. Müdür yardımcıları ve müdür başyardımcıları için ilk rotasyon ağustos ve eylül ayında yapılacak. Sınavda başarı şartı 60’dan 70 puana yükseltildi.





Asaleten yöneticilik şart





Resmi Gazete’de dün yayımlanan Yönetici Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, öğretmenlerin yöneticilik yapmak istedikleri eğitim kurumunda, “öğretmen olarak atanabileceklerin alanın” bulunması gerekecek. Eski yönetmelikte, yalnızca müdür olarak atanacaklarda aranan özel şartlar lise türleri bazında yeniden belirlendi.





Öğrenci sayısı, yerleşim birimindeki nüfus ve MEB puanlamasına göre belirlenen (tip) eğitim kurumları için düzenleme yapıldı. Değişiklik şöyle:

- Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, bilim ve sanat merkezi yöneticiliklerine, daha önce bu kurumlarda seçilip görev yapan, kurumdan ayrılsa bile buralarda çalışma hakkını kaybetmemiş olanlar atanacak. Halk eğitimi merkezi ile öğretmenevi ve akşam sanat okulu yöneticiliklerine; herhangi bir alanda öğretmen olanlar arasından atama yapılacak.





- YİBO’lar hariç diğer eğitim kurumlarının müdür başyardımcılıklarına atanabilmek için en az 1 yıl, (C) tipi eğitim kurumu müdürlüklerine atanabilmek için en az 1 yıl, (B) tipi eğitim kurumu müdürlüklerine atanabilmek için en az 2 yıl, (A) tipi eğitim kurumu müdürlüklerine atanabilmek için en az 3 yıl eğitim kurumlarında asaleten yöneticilik yapmış olma şartı aranacak.





- YİBO’ların müdür başyardımcılıklarına atanabilmek için en az 1 yıl, (C) tipi eğitim kurumu müdürlüklerine atanabilmek için en az 2 yıl, (B) tipi eğitim kurumu müdürlüklerine atanabilmek için en az 3 yıl, (A) tipi eğitim kurumu müdürlüklerine atanabilmek için en az 4 yıl eğitim kurumlarında asaleten yöneticilik yapmış olma şartı gerekecek.