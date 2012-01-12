Müdürden polislere dizi tavsiyesi

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Erzurum Emniyet Müdürü Halit Turgut Yıldız, olay yeri inceleme ekiplerine televizyonlarda yayınlanan polisiye dizileri izlemeleri tavsiyesinde bulundu.İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen Olay Yeri İnceleme Kimlik Tespit Temel Eğitim Kursu sertifika töreninde konuşan Yıldız, Pasinler ilçesinde bir öğretmenin darbedilmesi konusuna değindi.Yıldız, ''Biz Pasinler ilçesinde kasten öldürmeye teşebbüs olayıyla alakalı çok ciddi zorluklar yaşadık. Burada ne bir görgü tanığı, ne bir MOBESE kamerası, ne de bir şahit vardı. Burada bizi sonuca götüren kan ve kıl gibi deliller vardı. DNA tespitleri vardı. Onlarla biz bir noktaya gelebildik. O dönemde bizi başarıya taşıyan tek unsurun deliller ve delillerin en iyi şekilde okunması olduğunu gördük'' dedi.Emniyet Müdürü Yıldız, son dönemlerde televizyonlarda polisiye dizilerin yaygınlaştığını, bir kanalda yayınlanan polisiye diziyi zevkle izlediğini belirterek, ''Bütün arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Gerçi tiyatral bir şekilde gerçekleşiyor ama o dizi Türkiye özelinde bir dizi. Siz bilhassa bu birimde çalışan arkadaşlarımız, o diziyi seyretmenizi şahsen tavsiye ediyorum. Ben oradan öğrenmeye çalışıyorum. Sizlerin de öğrenebileceğiniz hususların olduğunu düşünüyorum'' diye konuştu.