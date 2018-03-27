Müdür yardımcısının bıçaklanmasına Kangal köpekli tepki

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'nin merkez Melikgazi ilçesinde, disiplinsiz davranışları nedeniyle eğitim gördüğü okulla ilişiği kesilen 10\'uncu sınıfı öğrencisinin, müdür yardımcısı Gülhan Şaşmaz\'ı sırtından bıçaklamasına tepki gösteren Türkiye Kamu-Sen üyeleri, okul önünde boyunlarında, \'Siz hiç eğitimcisini ısıran köpek gördünüz mü?\' yazan iki Kangal köpeği ile basın açıklaması yaptı.

Merkez Melikgazi ilçesinde, disiplinsiz davranışları nedeniyle eğitim gördüğü okulla ilişiği kesilen 10\'uncu sınıfı öğrencisi B.T., Kadı Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Disiplin Kurulu Başkanı ve aynı zamanda müdür yardımcısı Gülhan Şaşmaz\'ı dün sabah saatlerinde Millet Caddesi’nden okula doğru yürürken caddede sırtından bıçakladı. Tedaviye alınan Şaşmaz\'ın sağlık durumunun iyi olduğu, öğrencinin ise gözaltına alındığı öğrenildi. Olaya tepi gösteren Türkiye Kamu-Sen üyeleri okul önünde basın açıklaması yaptı. Sendika üyeleri, boyunlarında, \'Siz hiç eğitimcisini ısıran köpek gördünüz mü?\' yazan iki köpek ile yaptıkları basın açıklamasında, \'Devlet öğretmeni koruyamıyor, o halde köpek besle\', \'Öğretmene şiddete hayır\', \'Sistematik itibarsızlaştırmaya hayır\', \'Alo 147 öğretmeni bıçakladılar\' yazan dövizler taşıdı. Sendika üyeleri adına basın açıklamasını Türk Eğitim Sen 2 Nolu Şube Başkanı Ali İhsan Öztürk yaptı. “Türkiye’de eğitimin getirildiği nokta dün kendisini gösterdi” diyen Öztürk, “Eğitim sistemi ile çok oynarsanız sonuçlarının bu olacağı belli. Yıllardır yöneticilere, Bakanlığa sesimizi duyurmaya çalıştık. Dedik ki, gittiğiniz yol yol değil. Bir an önce bu yoldan vazgeçin. Alo 147’ler, performans değerlendirmesi gibi saçma sapan şeylerle öğretmeni paspas ettiler. Şimdi huzurlu musunuz, mutlu musunuz? Gün geçmiyor ki bir öğretmen dayak yemesin, bıçaklanmasın ya da öldürülmesin. Biz buradan fazlaca lafı uzatmak istemiyoruz. Diyoruz, siyaset insaf. Kim devlet başkanı olacaksa olsun, kim başkan olacaksa olsun ama lütfen siyasiler eğitimden elinizi çekin. Kim olursanız olun. Toplumu getirdiğiniz, eğitimi getirdiğiniz şekli de görün diyoruz” dedi.

Yapılan basın açıklamasının ardından okulun öğretmenler odasını ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini ileten sendika üyeleri, bir sendika üyesi tarafından beslendiği belirtilen Kangal köpeklerle birlikte okul önünden ayrıldı.

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