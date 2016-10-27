Müdür yardımcısından öğrenciye: Önce başını ört, sonra soru sor!

Memet Çakmak yönetimindeki Bursa İnönü Ortaokulu'nda içinde imam hatip ortaokulu açıldı. İmam hatip sınıfları kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı düzenlendi, harem - selamlık düzenleme içinde ayrıca puan üstünlüğüne göre seviye sınıfları oluşturuldu. Ücretsiz ders kitapları sadece imam hatip öğrencilerine dağıtıldı. Okul müdür yardımcısının soru sormak isteyen bir kız öğrenciye “Önce başını ört sonra soru sor” demesi üzerine Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü’ne suç duyurusunda bulunuldu.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre; İmam hatip sınıfları kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı düzenlendi, harem - selamlık düzenleme içinde ayrıca puan üstünlüğüne göre seviye sınıfları oluşturuldu. Ücretsiz ders kitapları sadece imam hatip öğrencilerine dağıtıldı. Okul müdür yardımcısının soru sormak isteyen bir kız öğrenciye “Önce başını ört sonra soru sor” demesi üzerine Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü’ne suç duyurusunda bulunuldu. Eğitim İş Bursa Şube Başkanı Özkân Rona’nın verdiği bilgilere göre, okulda yaşanan skandallar, ortaokul bünyesinde Evliya Çelebi İmam Hatip Ortaokulu’nun açılması ile arttı. Eğitim öğretim yılının başladığı yaklaşık 1 buçuk aylık dönemde okulda şunlar yaşandı:

-Evliya Çelebi İmam Hatip Ortaokulu’na ait sınıflar “kız imam hatip” ve “erkek imam hatip” şubeleri şeklinde ayrıldı.

-Kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı düzenlenen şubeler, öğrencilerin önceki yıllardaki yıl sonu başarı buanları dikkate alınarak ‘seviye sınıflarına’ bölündü.

-Aynı binada faaliyet gösteren İnönü Ortaokulu ve Evliya Çelebi İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Memet Çakmak, öğrenci kayıtları için okula gelen velilerin, öğrencilerin imam hatip ortaokuluna kaydetmeleri için baskı altına aldı.

-Okula gelen ücretsiz ders kitapları, imam hatip ortaokulu öğrencilerine dağıtıldı.

-Okul içinde açılan Evliya Çelebi Kız İmam Hatip Ortokulu 8/A sınıfına giren Müdür Yardımcısı Hüseyin Uysal, kendisine soru sormak isteyen bir kız öğrenciye, “Sen önce başını ört sonra soru sor” benzeri bir ifade ile hem soru sorma hem de konuşma hakkı vermedi.

"Ayrımcılık, baskı, ihlal"

Eğitim İş Bursa Şube Başkanı Rona, okul müdürü Çakmak ve müdür yardımcısı Uysal hakkında soruşturma açılması için Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü’ne dilekçe verdi. Dilekçede, “Anayasamıza ve ilgili mevzuata aykırı faaliyetlerde bulunan, öğrenciler arasında ayrımcılık yaratan, gerçek dışı vaatlerle imam hatip ortaokuluna zorunlu yönlendirme yapan okul müdürü Memet Çakmak ile öğrencilerimizin ‘din ve vicdan hürriyeti’ haklarını ihlal eden müdür yardımcısı Hüseyin Uysal hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmasını, delil karartılmasının ve tanıkların baskı altına alınmasının engellenmesi açısından ilgililer hakkında ivedilikle görevden el çektirme tedbirinin uygulanmasını bilgilerinize sunarım" dendi.