Müdür yardımcısına müebbet ve hücre

T24 - Bağcılar’daki İTO İlköğretim Okulu’nda görev yapan anaokulu öğretmeni Derya Çakır’ı 4 Mart 2010’da 25 öğrencisinin gözü önünde boğazını keserek öldüren müdür yardımcısı Ekrem Şavran için mahkeme kararını verdi.



Davanın önceki gün görülen karar duruşmasına Derya öğretmenin ailesi de katıldı.

Son savunmasını yapan Ekrem Şavran, çok pişman olduğunu belirterek cinayeti cinnet sonucu işlediğini öne sürdü.

Mahkeme heyeti Ekrem Şavran’ı tasarlayarak öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile hücre hapsine çarptırdı.



Mahkeme heyeti, psikolojisinin bozuk olduğunu iddia eden müdür yardımcısının cezasında indirim yapmadı.

