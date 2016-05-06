"Müdür yardımcısı öğrenciyi tekme tokat dövdü" iddiası

Ataşehir Rotary Çok Programlı Lisesi’nde okuyan 10. sınıf öğrencisi M.M.Ö., arkadaşlarıyla aralarında şakalaşırken, okulun müdür yardımcısı Billur Yanardağ araya girdi. M.M.Ö.’nün iddiasına göre müdür yardımcısı Yanardağ, 16 yaşındaki öğrenciyi tekme tokat dövdü. Darp raporu alan M.M.Ö. müdür yarımcısından gördüğünü şiddet gördüğü iddiasıyla karakola giderek şikayetçi oldu. T24’e konuşan Yanardağ ise, M.M.Ö.’nün iddialarını reddederek, “M.M.Ö. çok vukuatlı diye tabir edilen, şiddete eğilimli bir öğrenci. Onu kesinlikle darp etmedim. Odama götürürken biraz itiş kakış oldu yalnızca. Tekme attığımı söylemiş şikayetinde ancak benim ona tekme atmam mümkün değil çünkü iki bacağımda da menisküs yırtığı var. Topallayarak yürüyorum, nasıl tekme atabilirim” dedi.

M.M.Ö. şikayet dilekçesinde Yanardağ’ın kendisine vururken bir yandan da “Seni öldüreceğim. Elimde kalacaksın. Geberirsin inşallah. Seni yaşatmayacağım” sözleriyle tehdit ettiğini öne sürdü.

Müdür yardımcısının şiddetinin ve hakaretlerinin sınıfta, okulun koridorunda ve okulda görevli memurların odasında da sürdüğünü iddia eden M.M.Ö., olaya çok sayıda kişinin şahit olduğunu belirterek, Yanardağ hakkında cezai işlem yapılmasını ve idari soruşturma başlatılmasını talep etti.

"Ergen psikolojisiyle bunları söylemiş olabilir"

M.M.Ö.’nün şikayeti ve iddialarına yanıt veren Yanardağ, “Bana bir kız öğrencinin tuvalette hüngür hüngür ağladığı söylendi. Öğrencinin yanına gittiğimde M.M.Ö.’nün kendisinin boğazını sıktığını söyledi. Bunun üzerine öğrenciyi odama götürmek için sınıfına gittim. Biraz itiş kakış oldu ama darp ettiğim iddiası kesinlikle yalan. Sınıfta arkadaşlarının yanında azarlanınca ergen psikolojisiyle incinmiş olacak ki, bu tip sözler söylemiş. Şikayetçi olup iddiasını güçlendirmek için vücudundaki morlukları kendisi de yapmış olabilir” ifadelerini kullandı.