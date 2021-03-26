Müdür yardımcısı, öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı

Duvar'dan Ogün Akkaya'nın haberine göre; olay, lise öğrencisinin yaşadığı istismar rehber öğretmenine anlatmasıyla ortaya çıktı.

Gözaltına alınan müdür yardımcısı, polis merkezinde tamamlanan işlemlerin ardından Körfez Adliyesi’ne sevk edildi. B.S., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Eğitim-Sen Kocaeli Şubesi, "Kadınlar ve çocuklara yönelik artan şiddete, tacize, istismara, tahakküme karşı mücadelemizi sürdürecek yaşamın her alanında şiddet, taciz, istismara karşı sessiz kalmayacağız. Hiçbir öğrencimizin şiddete, tacize, istismara maruz bırakılmasına asla müsaade etmeyeceğiz" açıklamasını yaptı.