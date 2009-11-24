Müdür yardımcısı cinsel saldırıdan tutuklandı

İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir lisenin müdür yardımcısı, okuldaki iki kız öğrenciye cinsel saldırı ve istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, aileleriyle Cumhuriyet Savcılığı'na başvuran bir lisenin 10. ve 11. sınıf öğrencisi iki kız, okulun müdür yardımcısı C.Y'nin cinsel istismarına maruz kaldıklarını öne sürdü.

Cumhuriyet Savcılığı, şikayet üzerine okuldaki 7 kız öğrencinin daha tanık olarak ifadesine başvurdu.

''Cinsel istismar ve cinsel saldırı'' iddiasıyla gözaltına alınan C.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.