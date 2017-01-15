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Yaşam

Müdür yardımcısı cinsel istismardan tutuklandı

Uşak'ta bir ortaokulda 5 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan müdür başyardımcısı Ş.Ü. tutuklandı

15 Ocak 2017 04:10

Uşak'ta bir ortaokulda 7 yıldır müdür başyardımcısı olarak görev yapan Ş.Ü., Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, yaşları 11 ile 13 arasında değişen 5 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla dün akşam saatlerinde polis tarafından makam odasında gözaltına alındı.

DHA'da yer alan habere göre, müdür yardımcısı polisteki ifadesinin ardından, 'Küçük yaşta çocuğa cinsel istismarda bulunma' suçundan adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Ş.Ü., tutuklandı.

 

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