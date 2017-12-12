Müdür olarak çalıştığı restoranı da soymuş

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL\'da polisle girdikleri çatışma sonucu yakalanan gasp çetesi üyeleri adliyeye sevk edildi. Daha önceden çok sayıda polise geliş kayıtları bulunan çete üyelerinin, Maltepe\'de bir hücre evinde toplu olarak kaldıkları, market gaspından, otomobil ve motosiklet hırsızlığına, para karşılığında adam vurmaktan villa soygununa kadar birçok suça karıştıkları öğrenildi. Şüphelilerden birinin vardiya müdürlüğü yaptığı fast food restoranının motosikletini arkadaşı ile birlikte çaldıkları ortaya çıktı.

ÇATIŞMAYLA YAKALANMIŞLARDI

Ataşehir\'de 15 gün önce polis takibinde olan gasp çetesi, bir marketi soyduktan sonra kendilerini durdurmak isteyen polis ekipleriyle silahlı çatışmaya girmişti. Çatışma sonucu şüphelilerden Ferhat Özdoğan (31) vurularak öldürülürken şüphelilerden bir kişi yaralanmış, bir kişi de yakalanmıştı. Aynı gece çetenin diğer üyeleri de Ataşehir\'de buluştukları yerde polis ekipleri tarafından ateş açılarak yakalanmışlardı.

ORGANİZE ÇALIŞAN ÇETE ÇIKTI

Şüphelilerin sorguları Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Organize bir şekilde gasp olayları gerçekleştiren, soygunlar yapan, otomobil ve motosiklet çalan, adam vuran şebeke elemanlarının Maltepe\'de bulunan bir adreste toplu olarak kaldıkları, bu evi adeta hücre evi olarak kullandıkları tespit edildi. Polis, şüphelilerin bugüne kadar 12 olaya karıştıklarını tespit etti.

MÜDÜR OLARAK ÇALIŞTIGI RESTORANI SOYMUŞ

Polis soruşturmasında şüpheliler arasında bulunan Metin T. (30)\'nin vardiya müdürü olarak çalıştığı fast food restoranının motosikletini arkadaşları ile birlikte çaldığı öğrenildi. Şüphelilerin 8 Kasım\'da çaldıkları motosikletle, Maltepe\'de bir market gaspı gerçekleştirdikleri, aynı modosikletle Ataşehir\'de valeye bırakılan lüks bir otomobili de çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca bir fırına ait ekmek dağıtım kamyonetini de çaldığı, bu kamyonetle Ataşehir İnönü mahallesinde bir tekel bayisini gasp ettikleri öğrenildi. Ayrıca gasp ettikleri bir başka otomobille de bir pizza dükkanında hırsızlık yaptıkları tespit edildi.

PARAYLA ADAM VURMUŞLAR

Gasp Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada şüphelilerin, ayrıca 28 Kasım\'da Sultanbeyli Akşemsettin mahallesi Makber sokak üzerinde Suat K. adlı kişiye silahlı saldırı düzenledikleri ortaya çıktı. Çete lideri Turan K.\'nin talimatıyla hareket eden suç örgütünün yaptığı saldırı sonucu üzerinde çelik yelek bulunan Suat K.\'nin yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

SİLAH ATÖLYESİNDE 3 BİN 800 BOŞ KOVAN ÇIKTI

Öte yandan polis şebekenin olaylarda kullandığı silahları temin ettiği bir silah atölyesini de ortaya çıkardı. Bu depoya yapılan baskında 3 bin 800 boş kovan, silah yayları, silah kabzeleri, namlu yapımında kullanılan torna makineleri ele geçirildi. Bu atölyeyi çalıştıran Kadir O.\'nun da adliyeye gönderilen şüpheliler arasında bulunduğu belirtildi.

(FOTOĞRAF)