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Yaşam

Müdür Bey kurşun döktürdü!

İki mezunu doğalgazdan ölen, bir öğrencisi bıçaklanan okul müdürünün ‘nazar var’ diye kurşun döktürdüğü iddia edildi

20 Mart 2009 02:00

İki mezunu doğalgazdan ölen, bir öğrencisi bıçaklanan Çankaya Milli Piyango Anadolu Lisesi müdürünün ‘nazar var’ diye kurşun döktürdüğü iddia edildi

ÖSS’de büyük başarı gösteren Çankaya Milli Piyango Anadolu Lisesi’nin müdürü Ali Okur’un “öğrencilere nazar değiyor” diyerek okulda kurşun döktürdüğü öne sürüldü.

Ankara’yla ilgili haberlerin yer aldığı www.baskentlilerhaber.com adlı internet sitesinde Ahmet Polat isimli bir yazar, Okur’un liseye üfürükçü iki kadın çağırıp kurşun döktürdüğünü öne sürdü. Yılbaşı gecesi Ankara’daki doğalgaz faciasında ölen gençlerden ikisinin de bu okuldan mezun olduğunu yazan Polat, Okur’un çareyi kurşun döktürmekte bulduğunu savundu.

Polat’ın, daha önce Milli Piyango Anadolu Lisesi’nde İngilizce öğretmenliği yaptığı öğrenilirken, Eğitim-Sen 2 No’lu Şube Başkanı Tuğrul Culfa da sendikaya ulaşan bilgiler doğrultusunda olayın doğru olduğunu öğrendiklerini söyledi.

Culfa, şunları anlattı:

‘Bir uğursuzluk var’

“Sendikamıza gelen bilgilere göre, 2 Ocak’ta, girişte yer alan hizmetli odasında iki kadın kurşun döküyor. Durum okul müdürüne iletiliyor. Okul müdürü, ‘Ben işiniz olmayan yere girmeyeceksiniz demedim mi?’ diyerek öğretmenlere bağırıyor. Müdür, 1 Ocak’taki doğalgaz faciasında ölen iki öğrencinin bu okuldan mezun olduğunu, okul bahçesinde ders çıkışında 9. sınıf öğrencisinin bıçaklandığını ve bir öğrencinin babasının öldüğünü belirterek, bu olayların arka arkaya yaşanmasının normal olmadığını ve okulun üzerinde kara bulutlar dolaştığını ifade ediyor.

Müdür, bu olaylardan dolayı insanların ‘okulda bir uğursuzluk var’ diyerek kendisine geldiklerini söylüyor. Yine gelen bilgilere göre, müdürün bilgisi dahilinde, uğursuzluğun gitmesi için kurban parası da toplanıyor. Olayın internet sitesinde yayımlanması üzerine müdür, olayı inkâr ediyor.

Eğitim sorunlarının bilimsel yöntemlerle çözümü yerine, bu tarz hurafe yaklaşımlarla çözüm arama girişimleri bakanlığın gerici, ırkçı kadrolaşmasının sonucudur. Laik, bilimsel eğitim verilmesi gerekirken hurafe yaklaşımlarla eğitimin sorunlarına çözüm arayanları bakanlık derhal görevden almalıdır.”

İddiaları reddetti

Okur ise kurşun döktürme gibi bir olayın yaşanmadığını belirterek, iddiaları reddetti. Okur, daha önce okulda çalışan İngilizce öğretmeni Ahmet Polat’ın, yaşanan bazı sorunlar nedeniyle başka bir okulda görevlendirildiğini söyledi. Ankara’da yeni yılı kutlamak için Birlik Mahallesi’ndeki bir evde toplanan ve sızan doğalgazdan zehirlenerek hayatını kaybeden Bilkent Üniversiteli 7 öğrenciden Özgür Attila ve Oğuzhan Tozburun, Milli Piyango Anadolu Lisesi’nden mezun olmuştu.

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