Müdür atamalarındaki torpili noterle tespit ettiler

Türk Eğitim-Sen Balıkesir Şube Başkanı Yılmaz Kuran, 16 Ekim'de Balıkesir 2'nci Noterliği'ne başvurarak, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün müdürlük mülakat sınavında başarılı olacak 39 isimle, görevlendirilecekleri okulların yer aldığı listeyi atamalar sona erene dek saklanmak üzere teslim etti.

Kuran'la birlikte Balıkesir 2'nci Noteri Mustafa Salihoğlu'nun imzaladığı belge bir zarf içine kondu ve zarf kapatılarak mühürlendi.

DHA'nın haberine göre, Türk Eğitim-Sen Balıkesir Şube Başkanı Yılmaz Kuran, bugün sendika yönetim kurulu üyeleriyle birlikte notere giderek, belgeyi teslim aldı. Zarfı basın önünde açan Yılmaz'ın verdiği listedeki 39 isimden 29'unun yine listede yeralan okullara müdür olarak atandığı ortaya çıktı.

Sendikanın müdür olarak atanacağı iddiasında bulunduğu 10 öğretmenin atamasının ise yapılmadığı öğrenildi.

'16 Ekim'de bu isimleri belirledik'

Eğitim-Sen Balıkesir Şube Başkanı Yılmaz Kuran, noterde yaptığı açıklamada "Ekim ayında okullardaki müdürlük sınavına girecek bazı arkadaşların torpilli olduğu, mülakatı yüksek puanlarla kazanacağı, ardından belirli okullara atanacağı duyumunu aldık. Bizde 16 Ekim'de bu isimleri belirledik. Hiç vakit kaybetmeden hazırladığımız listeyi notere teslim ettik. 'Torpilin belgesi olmaz' diyorlar ya biz onu noter kanalıyla belirlemeye çalıştık" dedi.

'Bu haksızlıklara birileri dur demeli'

Bu belgeleri hem Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, hem Valiliğe bir dilekçe ile ulaştıracaklarını ve şikayetçi olacaklarını söyleyen Kuran, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu mülakatların ve atamaların iptalini isteyeceğiz. Ama maalesef çok da umutlu olduğumuzu söyleyemeyeceğim. Artık ülkemizde demokrasi diye bir şey kalmadı, hukuk mücadelesi desen yine aynı. Bizler artık gidecek bir yer bulmakta zorlanıyoruz.

Kaymakamlıklara yaptığımız şikayetlerde soruşturma izni verilmedi. Sizin bir hesabınız varsa Allah'ın da hesabı vardır. Eliniz ayağınıza dolaşır. Yere çakılırsınız. İnsanlar adalete güvenmek zorunda, biz de güvenmek istiyoruz. Birileri gibi dağa çıkıp da ülkenin temeline dinamit koyacak insanlar değiliz. Gerekirse vatanımız için canımızı da veririz ancak artık haksızlıklara karşı birilerinin dur demesi gerektiği kanaatindeyiz."