T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mudo'nun sahibinden Erdoğan'a: Bana yaptığınızı hayatım boyunca unutamam

Taviloğlu ile Erdoğan'ın konuşması sosyal medyada yayınlandı

13 Şubat 2017 14:43

Türkiye'de ve Dubai'de 100'den fazla mağazası bulunan hazır giyim ve dekorasyon markası Mudo A.Ş.'nin kurucularından Mustafa Taviloğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telsiz görüşmesinin videosu sosyal medyada yayınlandı.

Taviloğlu’nun, bir tekneden Erdoğan ile yaptığı telsiz görüşmesinde “Dün akşamdan sonra bana yaptığınızı hayatım boyunca unutamam başkanım!” demesi dikkat çekti.

Videoda yer alan konuşma şöyle:

Taviloğlu: Ben de tekneye geldim dün akşamdan sonra bana yaptığınızı hayatım boyunca unutamam başkanım!

Erdoğan: Çok teşekkür ediyorum Taviloğlu! Sarıkanatları aldım sağolasın.

Taviloğlu: Afiyet şeker olsun, yarasın size yarasın! 

İşte o video:

ETİKETLER

TelsiztekneMudoMustafa TaviloğluTayyip Erdoğankonuşmayarasınsosyal medya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24