Mudo'nun sahibinden Erdoğan'a: Bana yaptığınızı hayatım boyunca unutamam

Türkiye'de ve Dubai'de 100'den fazla mağazası bulunan hazır giyim ve dekorasyon markası Mudo A.Ş.'nin kurucularından Mustafa Taviloğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telsiz görüşmesinin videosu sosyal medyada yayınlandı.

Taviloğlu’nun, bir tekneden Erdoğan ile yaptığı telsiz görüşmesinde “Dün akşamdan sonra bana yaptığınızı hayatım boyunca unutamam başkanım!” demesi dikkat çekti.

Videoda yer alan konuşma şöyle:

Taviloğlu: Ben de tekneye geldim dün akşamdan sonra bana yaptığınızı hayatım boyunca unutamam başkanım!

Erdoğan: Çok teşekkür ediyorum Taviloğlu! Sarıkanatları aldım sağolasın.

Taviloğlu: Afiyet şeker olsun, yarasın size yarasın!

İşte o video: