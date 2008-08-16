Mudo sonbahar koleksiyonu

Mudo’nun sonbahar koleksiyonunda rahat formlar dikkat çekerken her ortama uyum sağlayan fonksiyonel parçalar önem kazanıyor. Kasaba yaşamından yola çıkarak hazırlanan sonbahar koleksiyonu kızılderili etkileri taşıyor.



Country Wardrop teması ile hayat bulan sonbahar koleksiyonu ekoseli gömlekler, denim pantolonlar, etekler, tüylü ceketlerden oluşuyor. Koyun postu detayları, saçak ve püskül sonbahar koleksiyonunun vazgeçilmez detayları arasında yer alıyor. Koleksiyonda %100 pamuk gömlekler ön planda tutuluyor.



Montlar ise kırsal yaşamı vurgularcasına koleksiyonda yerlerini alıyorlar. Hayvan dokuları, buruşuk kumaşlar, deri ve triko kombinasyonları bu sezonun önemli detayları arasında bulunuyor.



Hüzünlü sonbaharın aksine koleksiyonun renk paletinde, parlak renkler kullanılmıştır. Kırmızı, yeşil, sarı, lacivert ve kahve sezonun öne çıkan renkleri arasında yer alıyor.





