Mudo Concept’ten tasarım dünyasının yeni yarışması: LiveDesignLive

İstanbul, 18 Eylül (DHA) – Ev dekorasyonu ve mobilya sektörünün markaslarından Mudo Concept, genç tasarımcıları ve yenilikçi tasarımları desteklemek amacıyla uluslararası bir yarışma olan Live Design Live Awards yarışmasını düzenliyor.

LiveDesignLive’ın ürün odaklı değil, yaşam odaklı olduğunu belirten Mudo kurucusu Mustafa Taviloğlu, yarışmada özellikle yeniliğe ve gençlere odaklandıklarını, fırsat tanıdıklarını vurguladı.

Live Design Live Awards’ın ilk yılının teması ise \'Yaşam\' ve \'Yemek\' olarak belirlendi.

Tasarımcılara ve aynı zamanda Tasarım, Mimarlık veya Güzel Sanatlar Fakülteleri’ne ait bölümlerde lisans veya lisan süstü programlarda halen öğrenci olan katılımcılara açık olan uluslararası yarışma, farklı kültürler, ülkeler, alan ve deneyimlerden gelen öğrenci veya profesyonellerin takımlar oluşturarak katılmalarını teşvik ediyor.

Yarışmacılardan, birbirleriyle uyumlu tekil mobilyalar tasarlarken, özünde mekan yaratmaları, ortam atmosferi ve tarz oluşturmaları isteniyor. İç ve dış mekan konseptlerinde tasarlanacak kapalı ve açık mekan üniteleri, İçerde Yemek / Dışarıda Yemek / İçerde Yaşam / Dışarıda Yaşam kategorileri altında değerlendiriliyor. Masa, sandalye, koltuk, dolap, aydınlatma gibi öğelerin yanı sıra konsepti bütünleyici, döşeme ve tavan gibi tasarım birimlerinin de öneri olarak, ele alınması yarışmacılardan bekleniyor.

“Yaşam” ve “Yemek” olarak tespit edilen, iç ve dış mekan bir arada ele alınmak suretiyle geliştirilen tasarımlarıyla isteyen birey ve gruplar, her iki kategoride de yarışmaya, şartname ve detaylı bilginin yer aldığı http://ldlaward.com/ sitesinden, 13 Eylül 2017 – 15 Ocak 2018 tarihleri arasında, online katılım sağlayabilecekler.

İki aşamalı değerlendirme yapılacak yarışmanın jüri üyeleri ise; Mimar Murat Tabanlıoğlu, Mimar Han Tümertekin, dDf kurucusu Arhan Kayar, Endüstriyel Tasarımcı Sertaç Ersayın, Spazio Fmg Per L’architettura Bilimsel Yönetmeni Luca Molinari, galeri yöneticisi Johann Nowak, PennDesign Mimarlık Bölüm Başkanı ve Archi-Tectonics Başkanı Winka Dubbeldam, Yayın Direktörü ve Yazar Melda Narmanlı Çimen ve Mudo Concept Kurucusu Mustafa Taviloğlu’ndan oluşuyor.

Son teslim tarihi 15 Ocak 2018 olan Live Design Live Awards’ın finalistlerinin 1 Şubat’ta yapılan ön değerlendirme sonucunda açıklanmasında sonra yarışmada kazananları belirlemek için jüri ikinci değerlendirme aşamasına başlayacak. Live Design Live Awards’ın ilk ödülleri ise 20 Nisan 2018 akşamı düzenlenecek sergi ve Gala’da sahiplerini bulacak.

“LiveDesignLive ürün değil, yaşam odaklı bir yarışma”

Öncelikle, 13 sene önce ödül aldığı Contemporary Istanbul’da şimdi bir yarışmayı ilan ediyor olmaktan duyduğu gurur ve mutluluğu belirten Mustafa Taviloğlu, “Evet bir dizayn yarışması düzenleniyoruz. Ama bu, benim için, bizim için bu kadar basit değil. Öncelikle bu yarışma benim hayalimdi. Bu hayali kısa süre önce bir akşam Murat Tabanlıoğlu’na anlattım ve hemen ertesi gün çalışmalara başladık. Dizayn yarışmaları hep ürünü odaklı. Biz ise yaşam odaklı yapıyoruz. Yaşam alanları tasarlıyoruz. Bizim Mudo Concept’in de işi bu. Çünkü biz sadece bir koltuk ya da bir sandalye satmıyoruz. Bununla birlikte halısından tablosuna, masa örtüsünden çatal bıçağa, yastığına kadar yaşam için gerekli her şeyi bir bütün olarak düşünüyor, tasarlıyor ve müşterilerimize sunuyoruz. Onun için bu yarışmayı yaşam odaklı kurguladık” dedi.

“Özellikle gençleri düşündük; ulaşılabilir, basit kotalar koyduk”

Bu yarışmaya katkı sağlayan bugünlere getiren herkesin, bu ideale inanmış ve gönüllü olarak hizmet veren insanlar ve şirketlerden oluştuğuna da vurgu yapan Taviloğlu, “Dijital ortamda bütün dünyaya açık olacak. Özellikle gençleri düşündük ve ulaşılabilir basit kotalar oluşturduk. Yurtiçi ve yurtdışından alanlarında önemli isimlerden oluşan çok değerli bir jüri değerlendirme yapacak” diyerek, dijital ortamda yarışmaya başvuruların yarından itibaren başlayacağını belirterek, kısa sürede büyük ilgi göreceğine olan inancını dile getirdi.