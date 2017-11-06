Mudi ne demek?

Ekonomi haberlerinde sıklıkla karşılaşılan 'mudi' kavramı sosyal medya kullanıcılarının en çok aradığı kelimeler arasında yer aldı.

Türk Dil Kurumu'na göre, "Bankaya para yatıran kimse" anlamına gelen mudi, milyoner ve milyarder rakamları açıklandığından sıklıkla internet kullanıcılarının önüne çıkıyor.

Son gelen haberlerde hesabından 1 milyon ve daha üzeri parası olan mudiler, sahip oldukları para ile toplam mevduatın yüzde 52,8'ini elinde bulunduruyor.

Emanet bırakmak anlamına da gelen mudi, parasını bankaya yatıran kişiler için sıklıkla kullanılıyor. Bankaya para yatıran, başka bir ifadeyle bankada mevduat sahibi olan kişiye verilen isimdir.