Mudanya'nın yeni simgesi: Ata Park

Tarık ARSLAN/MUDANYA (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Mudanya ilçesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün adını taşıyan Ata Park ile yeni bir simgeye kavuştu. Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mudanya’da herkesin gurur duyacağı bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Mudanya Belediyesi’nin Ömerbey Mahallesi Kanalboyu mevkiinde belediyeye ait alanda hayata geçirdiği Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün adını taşıyan Ata Park, ilçe sakinlerinin yeni buluşma noktası oldu. Parka, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 360 dereceden yansıtılan siluetinin anıtı yapıldı. Dört bir taraftan görünen Atatürk görselinin tabanında ise Türk Bayrağı oluşturuldu. Peyzaj çalışmalarının da tamamlandığı parkta ayrıca Atatürk’ün sözlerinin yazılı bulunduğu banklar yerleştirildi.

Cumhuriyetin doğduğu kent Mudanya’nın tarihteki öneminin bilincinde bir yönetimle yönetildiğinin altını çizen Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Göreve geldiğimizde söz vermiştik. Mudanya’da güzel şeyler olacak, Mudanya ile herkes gurur duyacak demiştik. Herkesin imreneceği buluşma noktasını hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Mudanya’ya girdiğinizde Mustafa Kemal Atatürk’ün hangi yönden bakarsanız bakın, siluetini göreceksiniz. O ruhu burada yaşayacaksınız. Herkesin imreneceği, hepimizin gurur duyacağı bir park oldu. Mudanya’ya hayırlı olsun. Mudanya özgürlüklerin, barışın, demokrasinin, sosyal belediyeciliğin, kültür ve sanatın en güzel yaşandığı ilçe. Mudanya’da yarattığımız bu iklim sonsuza dek sürecek” dedi.

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