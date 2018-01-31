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Mudanya'da sahilde kadın cesedi bulundu

Tarık ARSLAN/MUDANYA (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Mudanya ilçesinde sahilde, kimliği belirsiz bir kadın cesedi bulundu

31 Ocak 2018 18:37

Tarık ARSLAN/MUDANYA (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Mudanya ilçesinde sahilde, kimliği belirsiz bir kadın cesedi bulundu.
Mudanya ilçesinin Eşkel sahilinde kadın cesedini fark eden çevre sakinleri, jandarmaya haber verdi. 1.55 metre boyunda 55 kilogram ağırlığındaki kadının, yaklaşık 1 ay önce öldüğü saptandı. Üzerinden kimlik çıkmaya kadının vücudunda, herhangi bir kesi, yara ve darp izine de rastlanmadı.
Ceset, kimliğinin tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

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