Mudanya'da Mobese kameraları trafik kazalarını görüntüledi

Tarık ARSLAN/MUDANYA (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Mudanya ilçesinde meydana gelen trafik kazaları Mobese kameraları ile görüntülendi. Kazalarda can kaybı olmaması sevindirdi.

Mudanya İlçesi’nde meydana gelen ve görüntüleri Mobese kayıtlarına yansıyan en dikkat çekici kaza, parke yüklü bir TIR’ın Bursa’dan Mudanya istikametine gelirken freninin boşalması sonucu meydana gelen kaza oldu. TIR sürücüsü, freni tutmayan aracı karayolunun yan beton bariyerlerine sürterek hızını kesip durdurmaya çalıştı. Ancak TIR sürücüsü daha sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç, orta beton bariyerleri parçalayıp karayolunun karşı tarafına geçti. Bu sırada Mudanya’dan Bursa istikametine gitmekte olan bir otomobille bir motosiklet ise TIR’ın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Mudanya Yazaki kablo fabrikası kavşağında yağmurlu havada kırmızı ışık ihlalleri, Demirhane mevkiindeki üst geçit altında kırmızı ışık ihlali yapan araçların karıştığı trafik kazaları ve Güzelyalı mahallesinde trafik işaret ve kurallarını ihlaller yüzünden meydana gelen trafik kazalarının görüntüleri de Mobese kayıtlarında yer aldı.

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