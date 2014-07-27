Mudanya Belediyesi Suriyelileri ilçe dışına attı, 'haberi' Facebook'ta paylaştı!

Bursa’nın Mudanya ilçesinde kalan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca Suriyeli, zabıta ekiplerince toplanarak, zorla ilçe dışına çıkarıldı. “Vatandaşlardan gelen şikayetler nedeniyle Suriyelilerin ilçe dışına çıkarıldığını” açıklayan Mudanya Belediyesi, olayı “Suriyeliler Mudanya’dan gönderildi” başlığıyla haberleştirerek, internet sitesinde ve Facebook’ta yayınladı. Mudanya Belediyesi’nin Facebook sayfasında haberin altına yapılan ayrımcı yorumlar da dikkat çekti.

Mudanya Belediyesi zabıta ekipleri, 25 Temmuz’da ilçede kalan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca Suriyeliyi araçlara bindirerek ilçe dışına attı.

Mudanya Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Suriyelilerin ilçe sakinlerinin şikayetleri üzerine ilçe dışına gönderildiği belirtildi.

Mudanya Belediyesi’nin internet sitesinde yer alan haberde şu ifadelere yer verildi:

Mudanya ve Güzelyalı Mahallesi’nde son zamanlarda sayıları sürekli artan, Suriye'deki iç savaştan kaçarak ülkemize sığınan Suriyeliler, Mudanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ilçe dışına gönderildi.

Özellikle, Güzelyalı sahili kordon boyunda yerlere serdikleri yataklara gelişi güzel olarak yatan Suriyeliler, Güzelyalı Mahallesi Kent Meydanı’nda bulunan yeşil alan ve parklarda yatıp kalkıyor, vatandaşların verdikleri yemekleri yiyor, verdikleri giyecekleri giyiyorlardı. Suriyeli vatandaşların sayılarının her geçen gün artması ve küçük yaştaki çocuklarının sokaklarda araçları durdurarak dilenmeye başlaması ve kamuya ait mallara zarar vermeleri şikayetleri yoğunlaştırdı. Suriyeliler konusunda ilçede artan şikayetler üzerine Mudanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü harekete geçerek, denetimler sonucunda Suriyelilerin Mudanya dışına gönderildiği belirtildi. Son iki aydır Mudanya ve Güzelyalı Mahallesi’ni kendilerine mesken tutan Suriyeliler hakkında vatandaşlar, "Dilenerek insanların dini ve iyi niyetli duygularını istismar ediyorlardı buda bizleri rahatsız ediyordu, Mudanya Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin Suriyelileri şehir dışında çıkarması iyi oldu. Keşke ülkelerinde iç savaş olmasaydı da kendi yurtlarından evlerinden bu kadar uzaklaşmasalardı" dediler. Mudanya Belediye Zabıta Müdürlüğü'nün bu yönde ki çalışmalarının aralıksız olarak süreceği belirtiliyor. Aynı görüntülerin Mudanya Belediye sarayı karşısında bulunan İsmet İnönü bulvarında da yaşandığı ve ilçe halkının yoğun şikayetleri karşısında zabıta müdürlüğü ekiplerince Suriyeliler ilçe dışına çıkarılmaya başlandı.

'İlçenin dışı yetmez, şehir dışına atın'

Mudanya Belediyesi’nin Facebook sayfasında bu haberin altına yapılan yorumlar da tepki çekti. Habere yorum yapan Facebook kullanıcılarından bazıları, Mudanya'dan atılan Suriyelilerin Bursa'da yaşayanları rahatsız edeceğini öne sürerek, mültecilerin il sınırları dışına çıkarılmasını istedi.

Mudanya Belediyesi’nin Facebook sayfasında yer alan habere yapılan yorumlardan şöyle: