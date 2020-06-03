Mudanya Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne açtığı kazı ruhsat bedelleri davasını kazandı

CHP’li Mudanya Belediyesi, Sayıştay Başkanlığı’nın denetim raporuna aykırı olarak altyapı kurumlarının kazı ruhsat bedellerini ilçe belediyelerine devretmeyi reddeden AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne açtığı davayı kazandı. Büyükşehir Belediyesi, 2014 yılından bu yana alt yapı kazı harç bedellerini ödemek zorunda bırakıldı. Karar, emsal sayılacak

Mudanya Belediyesi’nin, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne açtığı ‘kazı ruhsat bedelleri’ davası sonuçlandı. Mudanya Belediyesi’nin, altyapı kurumlarının kazı ruhsat bedellerinin ilçe belediyelerine devredilmesiyle ilgili mahkemeden aldığı karar, emsal sayılacak.

Süreç, Sayıştay Başkanlığı’nın denetim raporunda Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin altyapı kurumlarından aldığı kazı bedellerinin ilçe belediyelerinin hesaplarına devredilmesini hükmetmesiyle başladı.

Mudanya Belediyesi, 2014 yılından bu yana ilçe sınırları içerisinde yapılan kazı ruhsat bedellerinin devri için Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne başvururken, Büyükşehir Belediyesi Sayıştay Başkanlığı’nın raporuna rağmen başvuruyu reddetti.

Mudanya Belediyesi ise Mudanya sınırları içerisinde onaylı imar alanlarında 2014-2018 yılları arasında yapılmış çalışmalar kapsamında Uedaş, Bursagaz, Buski, Türk Telekom ve İl Emniyet Müdürlüğü’nce Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden alınmış kazı izinleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi’ne yatırılan kazı ruhsat bedellerinin Sayıştay Başkanlığı denetim raporlarında belirtilen hükümlere istinaden Mudanya Belediyesi’ne ödenmesine ilişkin başvurunun reddiyle ilgili mahkemeye başvurdu.

"Hukuka ve mevzuata aykırı"

Bursa 1. Vergi Mahkemesi kazı harç bedellerinin ilçe belediyesine aktarılması gerektiği, yapılan işlemin hukuka ve mevzuata aykırı olduğu kararını verdi.

Büyükşehir Belediyesi’nce toplanan alt yapı kazı harçlarına ilişkin bedellerin ilçe belediyelerinin yetki ve sorumluluğunda kalan sokaklardan kaynaklı kısımlarının yine bu ilçe belediyelerine aktarılmasının zorunluluğuna karar verildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, mahkeme kararına göre Mudanya Belediyesi’ne 2014 yılından bu yana alt yapı kazı ruhsat bedellerini ödemek zorunda bırakıldı.