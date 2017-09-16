Mudanya Belediyesi Biatlon Şampiyonası tamamlandı

BURSA,(DHA) - TÜRKİYE Modern Pentatlon Federasyonu ve Bursa\'daki Mudanya Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilen \"1. Mudanya Belediyesi Biatlon Şampiyonası\" Mudanya ve Güzelyalı sahillerinde gerçekleştirildi. İki gün süren şampiyonada 400 sporcu mücadele ederken, şampiyona büyük mücadeleye sahne oldu. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ın verdiği start ile başlayan yarışlarda sporcular kıyasıya bir mücadele içine girdiler.

\"BAŞARI, SEVGİ VE DOSTLUK GETİRSİN\"

Mudanya’da ilklerin yaşanmaya devam ettiğine vurgu yaparak Manş Denizi’nde gerçekleştirdikleri etkinlikten bahseden Türkyılmaz, \"Gerçekleşen şampiyonanın yarışmada olsa başarı, dostluk ve sevgi getirmesini diliyorum. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği \'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim\' sözü ışığında ilçemizin tanıtımı için kültürel ve sanatsal etkinliklerin yanı sıra spor alanında da birçok etkinlik yapacağız. Gerçekleşen şampiyona da emeği geçenlere teşekkür ediyor, tüm sporcularımıza başarılar diliyorum\" dedi.

\"MUDANYA’NIN YERİ BİZDE FARKLIDIR\"

Gerçekleşen şampiyonada hiç yabancılık çekmediklerini ifade ederek Mudanya Belediyesi’ne ve başkan Hayri Türkyılmaz’a teşekkür eden Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Ramazan Aslantaş, \"Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük ve güçlü bir devlet olduğunu tüm dünyaya ispat eden yer Mudanya’dır. Bunun için Mudanya’nın bizde yeri çok farklıdır. Gelecek senelerde etkinliklerimizi daha kapsamlı olarak Mudanya’da tekrarlamak istiyoruz\" dedi.

EVSAHİBİNE İKİ MADALYA

Müsabakalarının tamamlanmasının ardından şampiyonada dereceye giren sporculara madalyaları protokol üyeleri tarafından verilirken, Tarihi Mudanya Bandosu da çaldığı marşlar ile şampiyonaya katkı sağladı. Gerçekleşen ödül törenine Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, belediye başkan yardımcıları Akın Poroy ve Erkan Altıntaş’ın yanı sıra federasyon temsilcileri ile Mudanyalılar katılım gösterdi. Mudanya Belediyesi sporcuları Aslı Zeynep Kılıç U-11 kategorisinde ikinci olurken, Okşan Yavuz ise Masterlar kategorisinde madalyanın sahibi oldu.

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