Mudanya Barış'a kulaç ekibi Manş Denizi'ni geçecek

İSTANBUL,(DHA)

Mudanya Barış\'a kulaç ekibi bugüne kadar hiçbir Türk ekibinin denemediği bir şeyi denemek için bugün yola çıktı. Ekibin amacı İngiltere, Fransa arasında yer alan Manş Denizi\'ni geçmek.

Yüzücülerin bu yoldaki en büyük destekçisi, sponsoru ise Mudanya Belediyesi olacak.

Toplamda 5 kişiden oluşan ekipte 1 antrenör ve 4 yüzücü yer alıyor. Daha önce hiçbir Türk ekibinin denemediği bu organizasyona hazırlanan ekip yaklaşık 1.5 senedir hazırlanıyor. Haftada en az 2 kez olmak üzere antrenmanlarına devam eden ekip, Dragos - Büyükada arasında soğuk su ve akıntı antrenmanları yapıyor. Ekipte yer alan yüzücülerin hepsi, daha önce milli formayı giymiş isimler. Manş Denizi\'nin zorluklarıyla baş edebilmek için oldukça sıkı çalışan ekibin bekleyen en büyük zorluk ise, denizde yer alan zehirli denizanaları, yağmur, fırtına ve gerçekleşen med cezir akıntısı olacak.

Denizi geçme aşamasında yüzücülerin büyük olasılıkla 2 gece boyunca yüzmesi bekleniyor, bu koşullara ayak uydurmak adına İstanbul Maltepe Sahili\'nde her antrenman 6 km den az olmamak kaydıyla yaz-kış demeden gece yüzmeler yapılıyor.

Mudanya Barış\'a kulaç ekibi Manş Denizi\'ni geçerken, yanlarında küçük bir de bot bulanacak. Bot\'un içinde bulunan ekipmanlarla yüzücülerin hem beslenme gereksinimleri giderilecek hem de rota bulmaları konusunda yardım edilecek.

(FOTOĞRAFLI)