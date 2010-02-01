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Yaşam

Müdahale etti, kalbi durdu

Adana'da minibüs kamyonetle çarpıştı. olaya müdahaleye giden sağlık görevlilerinden birisinin kalbi durdu.

01 Şubat 2010 02:00

 T24- Adana’nın Ceyhan İlçesi’nde aşırı hız yapan yolcu minibüsü, süt taşıyan kamyonete çarptı. Kazada 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı. Yaralılara müdahaleye giden sağlık ekibinde görevli hemşire Elif Durmuşcan'ın hastanede kalbi durdu. Durmuşcan, helikopter ambulansla Yüreğir Başkent Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.


Kaza bugün saat 08.30 sıralarında Ceyhan'a bağlı Mercimek Beldesi yakınlarında meydana geldi. Osmaniye’nin Kadirli İlçesi’nden Adana’ya yolcu taşıyan ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 80 M 7151 plakalı minibüs, iddiaya göre aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkarak karşı yönden gelen plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen süt yüklü kamyonete çarptı. Kazada, 3 kişi yaşamını yitirirken, 14 kişi de yaralandı.


Hemşirenin kalbi durdu

Yaralılar, çevredekiler tarafından çağırılan ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılara müdahale eden Adana 112 Hızır Acil Servisi’nde görevli hemşire Elif Durmuşcan'ın hastanede kalbi durdu. Masajla kalbi çalıştırılan Durmuşcan, helikopter ambulansla Yüreğir Başkent Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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