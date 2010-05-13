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Yaşam

Mucize martı hayata tutundu

İngiltere’de kafasından okla vurulmasına rağmen uçmayı sürdüren “mucize” martı, görenleri şaşkına çevirdi.

13 Mayıs 2010 03:00

T24 - İngiltere’de kafasından okla vurulmasına rağmen uçmayı sürdüren “mucize” martı, görenleri şaşkına çevirdi.





Scarborough’da fotoğrafçı Graham Rhodes, kafasından okla vurulan martıyı görüntüledi. Talihsiz hayvan, iki gözünün ortasından geçen ve her iki ucu net bir şekilde görülebilen oka rağmen hâlâ uçmaya çalışıyor.

Daha önce de kanadından yaralanmış başka bir martı bulunmuştu.

Kuşlara zar vermenin tamamen yasak olduğu bölgede, polis olayı “korkunç“ olarak nitelendirdi.

Okun bir tatar yayından çıktığı düşünülürken, çevre sakinleri yay ve okla gezen saldırganların bulunmasından tedirgin.

Bölgede yaşayanlar, bu tür olayların hayvanlara karşı artan şiddet eğiliminin bir parçası olmasından korkuyor.














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