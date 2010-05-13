Mucize martı hayata tutundu

T24

Scarborough’da fotoğrafçı Graham Rhodes, kafasından okla vurulan martıyı görüntüledi. Talihsiz hayvan, iki gözünün ortasından geçen ve her iki ucu net bir şekilde görülebilen oka rağmen hâlâ uçmaya çalışıyor.Daha önce de kanadından yaralanmış başka bir martı bulunmuştu.Kuşlara zar vermenin tamamen yasak olduğu bölgede, polis olayı “korkunç“ olarak nitelendirdi.Okun bir tatar yayından çıktığı düşünülürken, çevre sakinleri yay ve okla gezen saldırganların bulunmasından tedirgin.Bölgede yaşayanlar, bu tür olayların hayvanlara karşı artan şiddet eğiliminin bir parçası olmasından korkuyor.