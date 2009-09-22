Mucize kurtuluş

Sarıyer’de terasında beslediği tavuk ve ördeklerine yem verirken sunta kapağı çürüyen 15 metrelik su kuyusuna düşen emekli muhasebeci Leyla Aydıner (69), mucize eseri ufak tefek yaralarla kurtarıldı.

Kireçburnu’nda meydana gelen olayda, hasta eşi Şevket Aydıner’e de bakan Leyla Aydıner, terastaki iki ayrı kümeste beslediği, tavuk, horoz ve ördeklere yem vermeye gitti. Kuyunun sunta kapağının yağmurdan yumuşadığını fark etmeyen Leyla Aydıner, üzerine bastı. Dengesini kaybeden Leyla Aydıner acılar içerisinde, başının üzerine 15 metrelik kuyuya düştü.



İTFAİYE KURTARMA TİMİ GELDİ



Kısa sürede olay yerine ulaşan Sarıyer İtfaiye Gurubu, Kurtarma Timi olay yerine gelerek, bir düzenek kurdu. Kurtarma ekibinde görevli itfaiye eri Mehmet Koyun, vücudunda emniyet kemeri, ona bağlı kazazedeyi taşıyacağı ikinci emniyet kemeri ve başında kaskı ile makara yardımı ile arkadaşları tarafından, aşağıya indirildi.

Kazazedenin bilincinin açık, boyun ve omiriliğinde zarar olmadığını gören itfaiyeci hemen çalışma başlattı. İtfaiyeci yedek emniyet kemerini kazazedeye bağladı. Leyla teyzeyi, kendisine sabitleyen itfaiyeci, kaskını da onun başına taktı. Daha sonra yukarıdaki ekip, birbirine bağlı kazazede ve itfaiyeciyi 15 metrelik kuyudan çekti.

Acılar içerisinde çıkarılan Leyla Aydıner, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı. Sol omuzunda ve bacaklarında acı hissettiğini söyleyen Leyla Aydıner’in vücudunda sıyrıklar olduğu, genel durumunun iyi olduğu belirlendi.



