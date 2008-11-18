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Sağlık

Mucize (!) kapsüller işe yaramıyor

Ege Üniversitesi (EÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Karakaya, beslenmeye ilişkin medyada birçok yanlış bilgi olduğun

18 Kasım 2008 02:00

Ege Üniversitesi (EÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Karakaya, beslenmeye ilişkin medyada birçok yanlış bilgi olduğunu belirterek, ``Beslenme kirliliği var'' var. 

Zayıflamayla ilgili 20 gerçek

Alternatif bir diyet önerisi: Rahat ye, fazla kalori harca

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Gıda Sorunları Komitesi'nin düzenlediği `Fonksiyonel Gıdalar ve Etik' konulu toplantıya EÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Karakaya, Komite Başkanı Cihangir Hür, Komite Başkan Yardımcıları Ela Dalçam, Cem Karagözlü katıldı. Toplantıda konuşan Prof. Dr. Sibel Karakaya, fonksiyonel gıdaları beslenme bakımından yeterli olmanın yanı sıra, vücutta bir veya birden fazla fonksiyon üzerine iyi olma halini sağlama, hastalık riskini azaltma gibi olumlu etkilere sahip gıdalar olarak tanımladı. Fonksiyonel gıdaların kesinlikle ilaç, kapsül, bir diyet desteği formunda olmaması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Karakaya, günümüzde insanların inanabilecekleri ve güvenle kullanabilecekleri beslenme bilgisine ulaşma ihtiyacı duyduklarını söyledi. İnsanların karşısına diyet destekleri veya gıda takviyeleri olarak isimlendirilen, kesinlikle fonksiyonel gıda olmayan hap, tablet veya kapsül olarak ürünlerin çıktığına dikkat çeken Prof. Dr. Karakaya, ``Herhangi bir çaba harcamadan zayıflamayı sağlayacağı, yaşlanmayı geciktireceği ya da kelliği önleyeceği iddia edilen diyet destekleri tüketiciler tarafından yoğun ilgi görüyor'' dedi.

`Bilgileri kimin verdiği önemli'

Güvenilir beslenmeye ilişkin bilgilerin kimin verdiğinin önemine değinen Prof. Dr. Karakaya şöyle konuştu:

``Sanatçılar, spor hocaları kitaplar yazıyor. Bir haftalık ya da 15 günlük kurslara katılanlar uzman olduklarını söylüyorlar. Kaynağa da bakmamız gerekiyor. Bilginin düzmece ve popüler kaynaklara mı, yoksa güvenilir bilimsel kaynaklara mı dayandığı belirlenmeli. İnternet bilgi kirliliğine en fazla katkıda bulunan iletişim aracı. Medyada beslenme kirliliği var. Zayıflamak isteyenlere `aç karnına greyfurt suyu için' ya da `günlük süt için, güvendiğiniz sokak sütçüsünden sütü alın' gibi bilgileri verenler hangi donanımlarına dayanarak veriyorlar?''

Sağlık Bakanlığı'nın web sitesinde toplumu bilgilendiren kitapçıkların yer aldığını ifade eden Prof. Dr. Karakaya, toplumun bunu çok fazla bilmediğini kaydetti.

(DHA)

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