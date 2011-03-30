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Yaşam

'Mucize iksir' için 26 kilometrelik kuyruk

Tanzanyalı bir papazın bulduğu 'mucize iksir'e ulaşmak isteyenler 26 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

30 Mart 2011 03:00

T24 - Tanzanyalı bir papazın bulduğu 'mucize iksir'e ulaşmak isteyenler 26 kilometrelik kuyruk oluşturdu, 52 kişi papazı görmeyi beklerken öldü. Papazın, her türlü rahatsızlığı iyileştirebildiğine inanılıyor.

Papazı görmek için gelenlerBBC muhabiri Caroline Karoiba, papaz Mwasapile'nin evini ziyaret ettiğinde, emekli papazı görmek için bekleyen 6 bin kişi olduğunu anlatıyor.

Papaz Mwasapile, kendisini görmeye gelenlerin yarattığı izdiham dolayısıyla yaptığı açıklamada, 1 Nisan'a kadar ziyaretçi istemediğini söyledi.

76 yaşındaki papaz, bu tarihe kadar kalabalığın azalmasını bekleyecek.

Papazı görmeye gelenler günlerdir Mwasapile'nin köy evinin dışında barınma, temiz su ve tuvalet erişimi olmadan bekliyor.

Bitkiler ve sudan oluşan 'mucize iksir' ise papaz tarafından 30 sente satılıyor.

Papazı görmeye gelenlerin bazılarının 'iksiri' beklerken, bir grubun ise karışımı içtikten sonra öldüğü belirtiliyor.

Ancak ülkenin sağlık bakanı Hacı Hüseyin'in BBC'ye yaptığı açıklamaya göre, yapılan testler karışımın insan sağlığına zararlı olmadığını gösteriyor.

Hüseyin, karışımın herhangi bir iyileştirici etkisi olup olmadığını anlamak için testlerin yapılmakta olduğunu söyledi.

Tanzanya'da geleneksel tıbbın iyileştirici gücüne ve sihire olan inanç oldukça yaygın.


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