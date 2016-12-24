Mucize eseri kurtulan Neto futbola dönmek istiyor

71 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasından kurtulan 6 kişiden biri olan Chapecoenseli Neto, futbola dönmek istediğini söyledi.

İngiliz Sky Sports'a konuşan 31 yaşındaki futbolcu, 'Benimle birlikte savaşan herkese teşekkür etmek zorundayım. Artık aramızda olmayanlarla konuşamıyor olmak, inanılır gibi değil.



Çok sayıda arkadaşımı kaybettim. Bu grup ile sadece güzel anılar hatırlıyorum. Hepsine bana kattıkları için teşekkür ediyorum.'' sözlerini kullandı.

"En kısa sürede oynayacak duruma geleceğim"

Yeniden Chapecoense forması giymek istediğini belirten Neto, ''İnanıyorum ki en kısa sürede oynayacak duruma geleceğim. Chapecoense formasını giyebilmek için şükrediyorum.

Bizi destekleyen herkese teşekkür etmek istiyorum. Eşini kaybeden, çocuğunu kaybeden, ailesini kaybeden bu insanlara karşı çok büyük bir destek oldunuz.'' dedi.

Ne olmuştu?

Sudamericana Kupası finalinde Atletico Nacional ile karşılaşmak için Bolivya'nın Santa Cruz de la Sierra şehrinden Kolombiya'nın Medellin kentine hareket eden Chapecoense takımı dahil 77 kişinin bulunduğu uçak, dağlık araziye düşmüş, kazada 71 kişi hayatını kaybetmişti.