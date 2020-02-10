Mucize Doktor dizisine ‘yanlış bilgi’ tepkisi: “Umutlarımıza dokunma, insanları yanıltma"

Taner Ölmez, Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, Hazal Türesan, Bihter Dinçel, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran ve Reha Özcan’ın yer aldığı Fox Tv dizisi Mucize Doktor’a lösemili hasta ve yakınlarından tepki geldi. Lösemili hasta yakınları, dizinin son bölümünde bir babanın lösemili oğluna kök hücre veriliş şekli ve sonrasında ölmesine sert tepki göstererek, “Umutlarımıza dokunma, insanları yanıltma” dediler. Kızı Öykü Arin için başlattığı ilik kampanyasıyla bilinen anne Eylem Şen, "Eğer bu yanlış algıyı düzeltmezlerse ben dava açacağım!" dedi.

Türkiye’de insanların kök hücre konusunda duyarlı olmaları yönünde son iki yılda büyük bir kampanya gerçekleştiren lösemili Öykü Arin’in annesi Eylem Şen, “Milyonlarca insan ilk kez televizyonda ilik veren birini izledi! Ve her şey baştan aşağı yanlış ve korkutucu idi! Bir kere ilik nakli koldan alınan kök hücre transferi ile yapılıyor ağırlıklı olarak. Eğer kemikten alınacak olursa da genel anestezi yapılıyor ve en ufak bir acı hissetmiyorsunuz! İkinci çoook büyük yanlış; Dizide donör kolunun üzerine yattığı için serum iğnesi kırılıyor ve ilik nakli için yapılan operasyon sırasında donör ölüyor!!!!! Yani donör olduğunda o masada oluşabilecek bir saçmalık nedeniyle ölebilirsin demiş oluyor!!!! Saçmalık! Böyle bir şey olamaz!!! Bunu nasıl düzelteceklerini bilmiyorum! Dizi ekibi kendisiyle gurur duyabilir zaten bu kadar az donör olan ülkede milyonlarca insanı yanlış bilgi vererek korkutmayı başardılar! Şimdi ilik nakli bekleyen binlerce çocuk, yetişkin insan bu nedenle donör bulamayabilir ve hayata tutunamayabilir! Bu konuda herkesten destek istiyorum. Arayın, şikayet edin! Eğer bu yanlış algıyı düzeltmezlerse ben dava açacağım! @oykuyeumutol” dedi.

Sosyal medya kullanıcıları da anne Eylem Şen’e “İlmek ilmek örmeye çalıştığımız, Öykü ile başlayan mücadeleyi on dakikada yıkıvermek cidden düşmanlıktır, başka bir açıklaması olamaz” dediler.