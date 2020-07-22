Mucize Doktor dizisine flaş transfer!

Yapımını MF Yapım, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu ve senaryosunu Pınar Bulut ile Onur Koralp’in yazdığı, 'Mucize Doktor' dizisine ünlü bir isim daha katıldı.

'Ferda' karakterini canlandıracak oyuncu Seda Bakan, dizinin 30. bölümünden itibaren FOX TV ekranlarında olacak.

Ne olacak?

Adil Hoca’nın (Reha Özcan) yıllardır görüşmediği kızı Ferda, Ali Vefa’ya (Taner Ölmez) duyduğu kıskançlığıyla öne çıkacak. Ferda karakteri aynı zamanda Berhayat Hastanesi’ne beklenmedik aşk, rekabet ve muhabbet getirecek.