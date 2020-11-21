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Mucize Doktor'da rol alan Seda Bakan Koronavirüs'e yakalandı

21 Kasım 2020 14:01

Mucize Doktor dizisinde Doktor Ferda rolünü canlandıran Seda Bakan, Koronavirüs'e yakalandı.

Oyuncu Seda Bakan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına yakalandığını açıkladı.

Mucize Doktor dizisinde Doktor Ferda rolünü canlandıran Bakan, "Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğumuz Covid test sonucum pozitif çıktı. Şu anda grip dışında kendimi kötü hissetmiyorum. Ailemin diğer üyeleri ve bebeğimiz çok iyi şükürler olsun. İnşallah fazla zarar görmeden atlatırız. Herkes kendine çok daha fazla dikkat etsin. Doktorumuz 'Tek korunma yolu maske' dedi. Maskelerinizi çıkartmayın" ifadelerini kullandı.

Hekimoğlu dizisinin başrolü Timuçin Esen de 7 Kasım'da Koronavirüs'e yakalanmıştı. Hekimoğlu dizisinin çekimlerine bir hafta ara verilmişti.

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