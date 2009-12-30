Mucize doğum

Associated Press haber ajansının bildirdiğine göre, Noel arifesinde işyerindeyken kalp krizi geçiren Tracy isimli hamile kadın, kocası tarafından hastaneye kaldırıldı ve hemen sezaryen operasyonu için ameliyata alındı.

Ameliyat esnasında kalbi ve sonulumu duran kadının ölümü gerçekleşti. Bebek ise kalp atışı çok yavaş olarak dünyaya geldi.

Doğumdan sonra bir mucize yaşandı ve ölümü gerçekleşen Tracy müdahale olmadan hayata döndü. 33 yaşındaki mucize annenin kocası Martin, “Hiçbir yaşam belirtisi göstermiyordu. Ne kalp atışı, ne kan basıncı, ne de solunumu vardı” dedi.

Doktorlar Martin’e “Oğlun kurtulacak, ancak eşini kaybettik” açıklamasını yaptıktan sonra Tracy’nin mucize hayata dönüşü ile şok geçirdi.

Martin “Bir anda sahip olduğum her şey elimden alındı ve tekrar bana verildi. Bu şüphesiz Tanrı’nın eliydi” diye konuştu. Ameliyatı gerçekleştiren doktor ise sezaryen esnasında kadının öldüğünü, nasıl hayata döndüğü hakkında hiçbir fikirleri olmadığını belirttiler.

Uykuya daldığını zannetti



Tracy hayata döndükten sonra “Bana uykuya dalıyorum gibi geldi. Sonra olanları anlattıklarında sadece ‘vay canına’ diyebildim” dedi.

Üç ve 11 yaşlarında iki çocuğu daha bulunan çiftin mucize eseri olarak dünyaya gelen erkek bebeklerine Coltyn adı verildi.