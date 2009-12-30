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Yaşam

Mucize doğum

ABD'de Tracy Hermanstorfer adlı bir kadın öldükten sonra doğum yaptı.

30 Aralık 2009 02:00

T24- ABD’nin Denver kenti bir Noel mucizesine sahne oldu. Tracy Hermanstorfer adındaki dokuz aylık hamile kadın, kalp krizinden ölmesine rağmen gerçekleştirdiği doğumun ardından hayata döndü.

Associated Press haber ajansının bildirdiğine göre, Noel arifesinde işyerindeyken kalp krizi geçiren Tracy isimli hamile kadın, kocası tarafından hastaneye kaldırıldı ve hemen sezaryen operasyonu için ameliyata alındı.  

Ameliyat esnasında kalbi ve sonulumu duran kadının ölümü gerçekleşti. Bebek ise kalp atışı çok yavaş olarak dünyaya geldi.      

Doğumdan sonra bir mucize yaşandı ve ölümü gerçekleşen Tracy müdahale olmadan hayata döndü. 33 yaşındaki mucize annenin kocası Martin, “Hiçbir yaşam belirtisi göstermiyordu. Ne kalp atışı, ne kan basıncı, ne de solunumu vardı” dedi.

Doktorlar Martin’e “Oğlun kurtulacak, ancak eşini kaybettik” açıklamasını yaptıktan sonra Tracy’nin mucize hayata dönüşü ile şok geçirdi. 

Martin “Bir anda sahip olduğum her şey elimden alındı ve tekrar bana verildi. Bu şüphesiz Tanrı’nın eliydi” diye konuştu. Ameliyatı gerçekleştiren doktor ise sezaryen esnasında kadının öldüğünü, nasıl hayata döndüğü hakkında hiçbir fikirleri olmadığını belirttiler.

Uykuya daldığını zannetti

Tracy hayata döndükten sonra “Bana uykuya dalıyorum gibi geldi. Sonra olanları anlattıklarında sadece ‘vay canına’ diyebildim” dedi.

Üç ve 11 yaşlarında iki çocuğu daha bulunan çiftin mucize eseri olarak dünyaya gelen erkek bebeklerine Coltyn adı verildi.

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