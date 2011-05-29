Mucize diyet ilacının müjdesi İstanbul'dan

T24 - İstanbul'daki Obezite Kongresi'nden obez hastalarına müjde çıktı. ABD'li bilim insanları kongrede yüzde 40'a varan kilo kaybı sağlayan “Lorcaserin" ilaçla ilgili bir çalışma sundu.





İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda geçen çarşamba günü başlayan ve dün sona eren 18’inci Avrupa Obezite Kongresi’nden obez hastalarına müjde çıktı.

3 bine yakın delegenin katıldığı kongrede ABD’li bilim insanları, yüzde 40’a varan oranda kilo kaybı sağlayan ilaçla ilgili çalışmalarını sundu. “Mucize diyet ilacını” anlatan çalışma, 7 bin 500’den fazla kişinin gönüllü olarak katıldığı üç ayrı araştırmanın analizlerinden oluşturuldu.

California merkezli Arena isimli şirketin üzerinde çalıştığı iştah kesici “Lorcaserin” isimli ilacı, bir yıldan fazla bir süre kullanan obez kadın ve erkeklerde, yüzde 8 oranında kilo kaybı gözlendi. Bu 76 kilo ağırlığındaki bir kadın için 6.3 kilo vermesine, bir beden de zayıflamasına eş değer. Bazı hastalar ise, rekor kırarak yüzde 40 oranında kilo kaybetti. Hastalar tüm fazla kilolarını ilk birkaç ayda eritti. İlaç bir grup hastada ise etkili olmadı.

Hürriyet'in haberine göre, Bilim insanları serotonine etki ederek açlık isteğini azaltan ilacın küçük ama önemli yararları olduğunu da açıkladı. Buna göre, “Lorcaserin” hastalarda kolesterolü, kan basıncını düşürdü, bel genişliğini azalttı. Ancak ilacı kullanan kişilerde baş ağrısı, baş dönmesi gibi geçici yan etkiler de gözlendi.



Meme tümörünü artırabilir

Şirketin Başkan Yardımcısı Dr. Christen Anderson, Avrupa’da gelecek yıl ilacın onay alması için başvuruların yapılacağını, olumlu sonuç çıkması halinde ilacın 2013’te piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Ancak aynı ilaç, geçen sene Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA’dan onay alamamıştı. ABD ilacın fareler üzerinde yapılan deneylerinde meme tümörünün arttığı bulgularını gerekçe göstermişti. İlacın fiyatı da henüz belirlenmedi.