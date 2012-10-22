Mucize bebek de kurtarılamadı!

Sakarya'nın Pamukova İlçesi'nde boşandığı eşi tarafından tabanca ile öldürülen 9 aylık hamile kadının bebeği de hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Pamukova İlçesi'nde boşandığı eşi tarafından tabanca ile öldürülen ve bir yıldan bu yana nikahsız yaşadığı kişiden hamile kaldığı 38 haftalık bebeği sezaryanla sağ olarak alınan 32 yaşındaki Neslihan Çelik'in Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alınan mücize bebegi yapılan tüm müdahelelere rağmen öldü.

Pamukova İlçesi'nde ilk evliliğinden 4 çocuğu olan 38 aylık hamile Neslihan Çelik, ayrıldığı eşi Osman Sefa tarafından, 4 gün önce evinde tabanca ile ateş edilerek öldürüldü. Dün gözyaşları arasında toprağa verilen Neslihan Çelik'in yaklaşık 1 yıldan beri beraber yaşadığı Lütfi Arslan'dan hamile olan ve Sakarya'da 112 ekipleri tarafından 35 dakika boyunca yapılan kalp ve oksijen taviyesiyle yaşatılarak hastanede sezaryenle alınan ve daha sonra da Kocaeli Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisine devam edilen bebek bugün saat 16.00 öldü. Bebeğin cezaevindeki babası Lütfi Arslan ve Neslihan Çelik'in akrabalarının isteği üzerine Pamukova'da dün defnedilen annesinin yanına öğlen namazına mütakif defnedileceği öğrenildi.