'Mucize bebek' Azra, ilkokula başladı

Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA)- VAN\'da 6 yıl önce meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde enkaz altından 47 saat sonra çıkarılan ve depremin simgesi haline gelen \'Azra bebek\', ilkokula başladı.

23 Ekim 2011\'de Van\'da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depreme 14 günlükken yakalanan ve Erciş\'te çöken apartmanın enkazında babası ölen, kendisi ise hayata tutunarak mucize eseri kurtulan Azra Karaduman ilkokula başladı.

Pulur Mahallesi\'ndeki evlerinin yakınındaki Reşit Akif Paşa İlkokulu 1-A sınıfına kayıt yaptıran Azra\'nın kısa sürede okul ortamına alıştığı ve mutlu olduğu görüldü. Amcası İsmail Karaduman tarafından sabahın erken saatlerinde okuluna getirilen Azra\'nın heyecanlı olduğu gözlendi. Azra Karaduman okulun ilk gününde boyama öğrendi.

\'VATANINA HAYIRLI BİR EVLAT OLACAK\'

Amcası İsmail Karaduman, \"Bugün Azra\'nın okulda ilk gününe eşlik ediyoruz. Maşallah kendisi okula çok hevesli. İnşallah ilerde de okuyacak ve vatanına milletine hayırlı bir evlat olacak. İnşallah büyük yerlere gelecek. Biz de çok heyecanlıyız. İlk günde Azra\'mıza eşlik ediyoruz. Anaokulunu da şu anki ilkokuluna yakın yerde okudu. Okulların karşılıklı olması yeni okuluna da ısınmasına vesile oldu. Biz de bu okulu tercih ettik. İnşallah okulundan memnun kalır. Hocalarımız da Azra\'dan memnun kalır. İnşallah Azra\'yı iyi yerlerde görmek istiyoruz\" dedi.

23 Ekim 2011 depremine Van Erciş\'te oturdukları apartmanda yakalanan Karaduman Ailesi\'nden, minik Azra ile birlikte annesi Semiha, dedesi Ahmet, babaannesi Gülsade Karaduman kurtarılmış, minik Azra\'nın babası Sinan Karaduman ise kurtarılamamıştı.



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