‘Mucize’ bebek annesinin beyin ölümünden iki ay sonra doğdu

Polonya'nın Wroclaw kentinde mucize bir doğum gerçekleşti. Annesinin ölümünden 55 gün sonra bir bebek dünyaya geldi.

Wroclaw Üniversite Hastanesi'nde 41 yaşındaki 17 haftalık hamile bir kadının bir tümör nedeniyle beyin ölümü gerçekleşti. Ancak doktorlar eşinin onayıyla kadının temel vücut fonksiyonlarının çökmesine engel oldu. Böylece ismi belirtilmeyen annenin beyin ölümünden tam 55 gün sonra, yaklaşık bir kilo ağırlığındaki mucize bebek dünyaya geldi.

​Özel uğraşlarla geçen üç ayın sonunda 3 kilogram ağırlığa kavuşan Wojtus isimli bebek nihayetinde de babasının kucağında evine gidebildi. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu ise gelen bilgiler arasında.